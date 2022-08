Ahogy arról a Bors is beszámolt, brutális baleset történt vasárnap: egy menekülteket szállító csempész borult az árokba, több mint egy tucat ember megsérült, többek életéért még most is harcolnak. Az esethez 4 mentőhelikoptert és 16 földi egységet riasztott a Központi Mentésirányítás. A helyszínről kikerült egy videó is a netre.