Tucatnyi mentő a helyszínen, 16 sérültet látnak el az üllői balesetben

Súlyos baleset történt a 4-es úton, az üllői körforgalomnál: a Bors információi szerint itt tért le az útról és rohant az árokba egy menekülteket szállító embercsempész kisbusza.

Több sérültet a helyszínen láttak el Fotó: Bors

A környéket lezárták, a helyszínt pedig perceken belül ellepték a mentők, a tűzoltók és a rendőrök. Úgy tudjuk, hogy négy mentőhelikopter is érkezett, melyből három jelenleg is dolgozik. Információink szerint az esetnek 8 életveszélyes, 2 súlyos és 6 könnyű sérültje van, többeket még jelenleg is a helyszínen kezelnek, míg több ember állapota válságos.

8 ember életveszélyesen megsérült, értük mentőhelikopter jött Fotó: Bors

A mentők és a tűzoltók szoros együttműködésben dolgoztak az életmentésen, a kisbuszba ugyanis úgy összezsúfolták az embereket, hogy többeket is csak feszítő-vágóval lehetett kiemelni az összeroncsolódott jármből.

A fehér furgonban rengeteg ember zsúfolódott össze Fotó: Bors

A buszt vezető embercsempészt a helyszínen elfogták.