Úszóversenyre készül és táncol az ország legkövérebb tinédzsere - Rácz Géza: Jöhetnek a csajok!

Rácz Géza 23 hónappal ezelőtt az ország legkövérebb tinédzsereként robbant be a köztudatba. Akkor 317 kilót mutatott alatta a mérleg, ám azóta a sikeres fogyókúrának köszönhetően csaknem a testsúlya felétől megszabadult. Most úszóversenyre készül, ráadásul a nők is bomolnak utána.