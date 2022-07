Soha többé nem teszed a dinnyét a hűtőbe, ha ezt megtudod

Nincs is jobb nassolni való nyáron, mint egy édes, hűs dinnye. A legtöbben persze azonnal hűtőbe teszik a dinnyét, ám ennél nagyobb hibát nem is lehetne elkövetni: egy szakmai szervezet szerint ugyanis a hűtés negatívan befolyásolja az ízét, de még az állagát is.

13 fokon az igazi

Az amerikai Görögdinnye-termelők Nemzeti Szövetsége arra figyelmeztet, hogy miközben a dinnye szobahőmérsékleten akár 7-10 napig is eláll változatlan formában, addig 0 Celsius-fok körüli hőmérsékletre lehűtve már 2 nap után is kellemetlen irányba változhat az íze, „kráteressé” válhat a textúrája és elveszítheti jellegzetes élénk színét.

A szervezet szerint a legjobb, ha a dinnyét 10-15 fok között tároljuk, ugyanis az ideális hőmérséklet 13 fok ehhez.

Ez alól mindössze egy kivétel van: ha eleve hűtve veszed meg a dinnyét az felülírja ezt a szabályt, ugyanis akkor nem szabad megszakítani a hűtőláncot. Vagyis ilyen esetben már muszáj újra hűtőbe rakni. Ha pedig otthon vágod fel a dinnyét, akkor is érdemes hűteni, de egy fontos lépést nem szabad kihagyni: jól be kell csomagolni.

A tápanyagtartalmat is befolyásolja

A hűtéssel nem csak a külső látvány változik a dinnyén, de a belső tartalom is változik. Egy tanulmány szerint ugyanis az a dinnye, amit szobahőmérsékleten tárolnak, magasabb antioxidánsszintet mutat, mint amit hűtenek. De még ez sem minden: a Medical News Today összesítése alapján a dinnye likopintartalma 20 százalékkal magasabb, béta-karotin-tartalma pedig akár a duplája is lehet, ha távol marad a hűtőtől!