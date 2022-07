Rezsicsökkentés: Öt-hat év alatt megtérül, ha hőszivattyút veszünk

A rezsiszámlák csökkentésére, kiváltására ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Ezek közé tartoznak a ma még kevésbé ismert hőszivattyúk. Elsőre furán hangozhat, hogyan lehet a hőt szivattyúzni, de a mai technika már erre is képes.



Levegő-víz hőszivattyú a legegyszerűbb

A hőszivattyúk közül többféle van: a geotermikus hőszivattyú a legismertebb, ez a föld hőjét hasznosítja, ám mivel mélyen a földbe kell fúrni, nagyon költséges és bonyolult a telepítése, többek között a földmunkák és a bányafelügyeleti engedélyezés miatt. A víz-víz hőszivattyú a talajvízből vonja ki a hőt, ehhez két kutat kell fúrni, az egyikkel kinyerjük a vizet, a másikkal visszajuttatjuk a talajba. A kútfúrás miatt ez is drága módszer. A levegő-víz hőszivattyú a legelterjedtebb típus, mert ezt a legegyszerűbb beszerelni és a helyigénye is kicsi. Igaz, ha télen hideg van kint, akkor a hatásfoka csökken és nagyobb energiára van szüksége a hőelvonáshoz. Azonban a modern készülékek már -15 fokig állandó teljesítményt képesek nyújtani.

5-6 év alatt megtérül a befektetés Fotó: Shutterstock



Milliókba kerül, de megtérül

A hőszivattyúk hűtésre, fűtésre és melegvíz-előállításra is használhatók, ráadásul nagyon környezetbarátak, csendesen működnek, így nem zavarják a szomszédokat, és a levegőt sem szennyezzük korommal vagy füsttel. Jelenleg egy átlagos, 100-150 négyzetméteres családi házat kiszolgáló hőszivattyú összköltsége a berendezéssel, a beszereléssel, és a járulékos (pl. csőrendszer kiépítése, szivattyú rákötése a ház hálózatára, munkadíj, stb.) költségekkel együtt 2,5-3 millió forintra rúg. A szivattyú a működéshez szükséges energiát háromnegyed részben a környezetéből, egynegyed részben áramból nyeri.

– Mindenképp megéri beszereltetni egy ilyen hőszivattyút, de mielőtt belevágnánk, érdemes előre gondolkodni, hogyan alakítsuk ki a hőszivattyús rendszert, ezért feltétlenül egyeztessünk szakemberrel – mondta a Borsnak Szabó Vilmos épületgépész. A szakember szerint ezzel a megoldással szinte nullára lehet redukálni a rezsit.

– A legújabb technológia már képes kombinálni a hőszivattyút a gázkazánnal, és ha a működéshez szükséges áramot napelemmel elő lehet állítani, akkor a szó szoros értelmében nulla forintba kerül a rezsi – magyarázta az épületgépész. A megtérülés nagyban függ az aktuális energiaáraktól, de hozzávetőleg 5-6 éves megtérüléssel lehet számolni.

A hőszivattyúval és a napelemmel nulla forintra csökkenthetjük a rezsiköltséget Fotó: Shutterstock



Akár egy emberöltőt is kibírnak

Természetesen, mint minden berendezést, a hőszivattyúkat is karban kell tartani, ám ez nem igényel sem nagy erőfeszítést, sem nagy költséget.

– A gyártók 10-15 év garanciát szoktak vállalni az általuk gyártott szivattyúkra, de gondos karbantartással akár 30 évig is működnek. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha egy család most beruház egy hőszivattyúra, azt még a gyerekek is használni fogják – fogalmazott Szabó Vilmos, aki azt javasolja, 2-3 évente mindenképp nézessük át a gépet. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a leggyakoribb probléma a hőszivattyúknál a porosodás, illetve a hőcserélő lemezek paplanosodása (ami azt jelenti, hogy a szivattyú levegőbeszívó képessége csökken) szokott lenni, de alapesetben kis odafigyeléssel abszolút problémamentesen és csendesen működnek a hőszivattyúk.

A napelemes rendszerek támogatását hőszivattyúkra is felhasználhatjuk Fotó: Shutterstock / Shutterstock



Így igényelhet a hőszivattyúra támogatást!

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva címmel 2022. őszén újra elérhető magánszemélyek számára 100%-os támogatás napelem telepítésére, illetve komplex, megújuló energián alapú fűtéskorszerűsítésre-olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán. A pályázatot elektronikusan, megyénként eltérő beadási időpontokkal lehet benyújtani. További részletek a napelem.palyazat.gov.hu weboldalon olvashatók.

Mennyi pénzre lehet pályázni?

Bruttó 2 millió vagy bruttó 11,3 millió forintra. A támogatás vissza nem térítendő és nincs szükség önerőre.

Mire lehet elkölteni a pénzt?

Tetőre szerelt, saját fogyasztást célzó rendszerre (2,9 millió), vagy napelemes rendszer+hőszivattyú+villamosenergia tároló rendszer kiépítésére.

Ki pályázhat a pénzre?

Azok a hivatalosan egy háztartásban élők, akik együttes jövedelme 0 és 4.850.000 forint között van évente.