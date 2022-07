Rezsicsökkentés: Klímafűtéssel sem emelkedik sokat a villanyszámla

A fővárosi agglomerációban, Biatorbágy egyik külterületi részén áll Barbaráék háza, akik fűtésüket két helyiségben klímaberendezéssel, másik kettőben pedig elektromos fűtőpanellel oldják meg. A 35 négyzetméteres alapterületű, kétszintes ház fűtése tehát teljesen elektromos árammal történik. De hogyan valósulhat meg a rezsi csökkentése? Miben áll a rezsicsökkentés módosítása?

Csak csekély mértékben nő a rezsi a klíma használatával Fotó: Shutterstock

Átlagon felüli az áramfogyasztásuk

Mivel a vízellátásukhoz is áram szükséges, a család átlagon felüli fogyasztónak számít. így fest a számla a rezsicsökkentés változása után.

- A meleg víz is villanybojlerrel megy, de mivel itt, külterületen nincs vezetékes víz, hanem házi vízműrendszer látja el a házat, ahhoz is áram kell, hogy víz folyjon a csapból. A nappaliban és az étkezőben több éve klímával fűtünk, a hálószobában és a fürdőszobában pedig elektromos panellel - mondja Barbara.

Pár ezer forint lesz az eltérés

Barbara úgy számolja, meglepő módon így sem sokkal lépik túl az átlagfogyasztást, amit a kormány 2523 kWh/évben határozott meg. Körülbelül 1500-1800 kWh-val több a fogyasztásuk, ami ahhoz képest, hogy ebben a fűtés is benne vannak, nem számít soknak.

- Kiszámoltam, körülbelül 6-7 ezer forinttal fog emelkedni a havi áramszámlánk. Mi most átalánydíjat fizetünk, de minden hónapban szoktam ellenőrizni a villanyórát. 15 ezer forint helyett maximum 22 ezer forintot fizetünk majd. Természetesen ennek senki sem örül, de be kell látni, hogy ami zajlik körülöttünk, sajnos ilyen lépéseket eredményezett. Mi szerintem eddig is nagyon takarékosan oldottuk meg a dolgokat, ezután is nagyon oda fogunk figyelni. Szó sincs arról, hogy mondjuk ne zuhanyozhatna le akár napi több alkalommal is az ember, de nyilván nem kell órákig folyatni a vizet – mondja Barbara, aki arra emlékeztet, hogy éltünk már át gazdasági világválságot, ezen a mostanin is túl fogunk lendülni.

A H tarifával még kevesebb is lehet a számla

Az úgynevezett H tarifát még 2010-ben vezették be lakossági felhasználóknak, hogy a napenergiából vagy más, megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszerek esetén a hőellátásról gondoskodó készülékek működtetéséhez kedvezőbb árú villamos energiát lehessen használni. Csak idény jellegű, de október 15. és április 15. között napi 24 órában, megszakítás nélkül, folyamatosan elérhető, nagyon kedvező áron. A hőszivattyús elven alapuló inverteres klímák környezetbarát technológiával működnek, ezért igénybe vehető rájuk a H tarifa. Mivel Barbaráéknak ilyen berendezéseik vannak, tudják majd ezt igényelni, és akkor ismét a teljes fogyasztásukat csökkentett áron számolják el. A H tarifa az idényben 36 Ft/kWh.