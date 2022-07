Rezsicsökkentés: Mit jelent pontosan a lakossági piaci ár?

A kormány bevezeti a lakossági piaci árat, amely jóval alacsonyabb, mint a versenypiaci ár – jelentette be Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos csütörtökön, az erdélyi Tusnádfürdőn tartott sajtótájékoztatóján.

A kormány érzékelte a drasztikus energiaáremelkedést, ezért vezette be az energia-veszélyhelyzetet, ráadásul az elszabadult árakat nem lehet rászabadítani a lakosságra, így a kormány egy hét pontból álló akciótervet dolgozott ki, emlékeztetett a biztos, hozzátéve: az átlagfogyasztásig mindenkinek a rezsicsökkentett árat kell majd fizetnie.

Az átlagfogyasztás 1729 köbméter évenként a gáz esetében, a villanyenergia esetében 2523 kilowatt/óra évenként.

A kormány bevezetett egy új tarifát, a lakossági piaci árat, amely jóval kisebb mint a versenypiaci ár: a rezsicsökkentett ár 36 forint kilowatt/óránként az áram esetében, a lakossági piaci ár 70,10 forint kilowattóránként. A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár az átlagfogyasztásig 102 forint köbméterenként, afölött pedig 747 forint köbméterenként.

Németh Szilárd elmondta: a versenypiaci ár a villany esetében 268,9 forint kilowatt/óránként, a földgáz esetében pedig 1020 forint köbméterenként.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatót tart a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 21-énFotó: MTI/Veres Nándor

Az éjszakai áram esetében a kedvezményes határig 23,1 forint, a lakossági piaci ár pedig 62,9 forint kilowatt/óránként. Hozzátette, hogy a hőszivattyúval rendelkező háztartásokról ez a rendelet nem szól, náluk az eredetileg meghatározott, korlátlan fogyasztásig fennáll a hőszivattyú működtetésének a tarifája. Megmarad a gázfogyasztásnál is a nagycsaládos kedvezmény, egy háromgyermekes család esetében az 1729 köbméter megemelkedik még 600 köbméterrel, minden egyes további gyermek után még 300 köbméterrel nő.

A társasházak esetében azt tapasztalták, hogy nagy problémát jelenthet, ha több albetét van, de csak egy gázmérő. Ebben az esetben, ha nyilatkozik a társasház a szolgáltatónál, akkor a kedvezmény például egy 60 albetétes háznál a hatvanszorosára nő, mert „minden magyar háztartást megillet ez a kedvezmény” – hangsúlyozta Németh Szilárd.

A rendelet megjelent a Magyar Közlönyben is

A Magyar Közlönyben is megjelent a rezsicsökkentés racionalizálásáról szóló rendelet. Ennek értelmében az alábbiak szerint alakul az áram ára augusztus 1-től:

Az áram ára 2523 kilowatt/óra évenkénti fogyasztásig 36 forint – ez a rezsicsökkentett kedvezményes ár

Az e feletti fogyasztásnál 70,10 forint kilowatt/óránként. A tényleges piaci ár egyébként 268 forint, de a lakosság nem ezt a valós piaci árat fizeti, hanem a 70,10 forintot

Az éjszakai áram: 23,1 forint lesz kilowatt/óránként a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 forint a nem kedvezményes ár

A H tarifa korlátlanul fennáll, 36 forinton

Földgáz esetében az árak a következőképpen alakulnak:

1729 köbméteres éves fogyasztásig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes tarifa, azaz 102

forint köbméterenként

E felett 747 forint/köbméter lesz az új lakossági ár, míg a valós versenypiaci ár 1020 forint

A nagycsaládosok kedvezménye továbbra is megmarad: ez 300 ezer nagycsaládost érint: 3 gyereknél 600 köbméterrel emelkedik 4 gyerekeseknél 900 köbméterrel, 5 gyereknél még további 300 köbméterrel a fogyasztási limit

A rezsicsökkentés továbbra is védi a magyar családokat

Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. Egy év alatt az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára emelkedett, és az áremelkedés tovább folytatódik. A magyar lakosság és gazdaság energiaellátásának védelmére - több más országhoz hasonlóan - a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet hirdetett ki, amely augusztusban lép életbe.

A várhatóan tovább emelkedő energiaárak mellett is megvédjük a lakossági rezsicsökkentést. Európában ez egy egyedülálló segítség, sehol máshol nincs olyan intézkedés, mely a családokat védené az elszabaduló energiaáraktól. A rezsicsökkentett ár minden magyar családnak biztosított a lakossági átlagfogyasztásig. Ez egy magyar háztartásnak havi 181. 101 forint és évi 2.174.829 forint megtakarítást jelent.

Hortay: A további áremelkedéstől is véd a rezsirendelet

Kiszámíthatóvá teszi a költségeket és véd a további drágulásoktól is a lakossági piaci ár meghatározása. Az átlagfogyasztási értékek alatt minden magyarországi háztartásra vonatkozik a rezsicsökkentés – mondta lapunk megkeresésére Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője.

Emlékeztetett, az áram esetében 36 forint kilowattóránként, földgáz esetében pedig 102 forint köbméterenként. Az átlag feletti fogyasztásra áram esetén 70,1 forintos kilowattóránkénti ár, gáz esetében pedig 747 forint vonatkozik. A tényleges piaci ár ehhez képest 270, illetve 120 forint mértékegységenként.)

A rendelet két szempontból is megnyugtató. Egyértelműsíti azt az árat, ami az átlagfogyasztáson belül elhasznált energiára vonatkozik, kalkulálhatóvá teszi a számlákat. Továbbá a rendelet véd a további energiadrágulástól is, amire a szakértő szerint a jelenlegi helyzetet alapul véve jó esély van. Az átlagfogyasztás túllépése a háztartások negyedét érinti ugyan, viszont Hortay Olivér szerint az arány a takarékosabb energiafelhasználással változhat.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően ennyit spórolnak a magyar családok a jelenleg ismert piaci árak mellett

Az Európai Bizottság szerdán tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be Ursula von der Leyen, hogy a Bizottság vészhelyzeti mechanizmus bevezetését javasolja az energiaválságra tekintettel. Hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak csökkenteniük kell a gázfogyasztást, amiről tudja, hogy nagy kérés, de a jelenlegi helyzetben szükséges. Von der Leyen szerint a legrosszabb szcenárió az, hogy teljesen leállítja Oroszország a gázszállítást Európába, ebben az esetben arra kérik a tagállamokat, hogy 15 százalékkal csökkentsék a fogyasztásukat.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Európai Bizottság drasztikus terve kedden látott először napvilágot. A terv értelmében Brüsszel előírná, hogy mennyi gázt fogyaszthatnak a tagállamok. A testület vészhelyzeti felhatalmazásokat adna magának, amivel arra kötelezhetné az országokat, hogy csökkentsék a gázfelhasználásukat, ha Oroszország elzárja a gázcsapokat. Az intézkedést ráadásul olyan jogi mechanizmussal támogatná meg Brüsszel, ami szerint a tagállamok minősített többséggel is dönthetnének, megkerülve így az Európai Parlamentet és a tagállami vétójogot is.

Az elhúzódó ukrajnai háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében egész Európában az egekbe szöktek az energiaárak – írta meg kedden Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán. Hangsúlyozta, Európában csak Magyarországon védik rezsicsökkentéssel a családokat, és a kormány a jövőben is ezt fogja tenni. A rezsicsökkentés fenntartásával az átlagfogyasztás erejéig valamennyi magyar háztartás továbbra is rezsicsökkentett árat fog fizetni.

Ennek értelmében, az átlag villanyszámla rezsicsökkentéssel 7.750 Ft és az átlagfogyasztó továbbra is 7.750 Ft-ot fog fizetni. Ez az összeg a rezsicsökkentés nélkül 50.833 Ft lenne.

Arról is beszámoltunk korábban, hogy a baloldali pártok megpróbáltak a tüntetők „hátán" bekerülni a hírekbe, és politikai hasznot húzni az eseményekből, ráadásul kiderült az is, hogy sem együtt, sem pedig külön-külön sem képesek továbbra sem nagyobb tömeget megmozgatni – mondta el a Magyar Hírlapnak Nagy Ervin politikai elemző. A politológus rámutatott, Gyurcsány Ferenc a múlt héten kétszer is egyértelműen jelezte, készen áll arra, hogy amennyiben a kormány a háborúsinfláció okozta gondok, vagy az Európa-szerte egyre nagyobb problémát jelentő energiaválság miatt megbukik, akkor átvegye az ország irányítását.

Nagy Ervin kijelentette, a rezsicsökkentés átalakítása az ellenzéki várakozásokkal ellentétben nem okoz politikai problémát. A kormány ugyanis – az operatív törzs felállításával – mindent megtesz azért, hogy az átlagfogyasztókat, a nagycsaládosokat, a nyugdíjasokat és a rászorulókat ne érje hátrány.

A rezsicsökkentés azonban mindenkinek fennmarad az átlagfogyasztás mértékéig – emelte ki a kormány honlapján. Azt írták: az átlagfogyasztásig továbbra is mindenki havi 159 ezer forintot spórolhat meg a rezsicsökkentéssel. Csak az átlagon felüli többletfogyasztás után kell piaci árat fizetni.

Megerősítették, a kormány rendkívüli intézkedésekkel biztosítja, hogy az országnak legyen elég energiája télen is, a rezsicsökkentés pedig fenntartható maradjon. A háztartások háromnegyedét továbbra is 100 százalékban védi a rezsicsökkentés. Csak az átlagon felüli többletfogyasztás után kell piaci árat fizetni – közölték.

Egy átlagfogyasztó – mint ismertették – ma havonta 7750 forintot fizet az áramért, ez a rezsicsökkentés nélkül 50 833 forint lenne. Az átlagos gázfogyasztás havi díja most 15 833 forint, ez a rezsicsökkentés nélkül 131 444 forint lenne. Az átlagfogyasztásig a jövőben is mindenki havi mintegy 159 ezer forintot – évi 1,9 millió forintot – spórolhat meg a rezsicsökkentéssel. Áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti. Gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti – írták, megjegyezve: azoknak a nagy része is, akik túl vannak a sávhatáron, „igen közel” vannak az átlaghoz, „tehát kis odafigyeléssel” a sávhatár alatt maradhatnak.

Az új szabály augusztus elsejétől lép életbe, ezt követően is az előzőleg megállapított éves átlagfogyasztásra lesznek kiállítva a számlák. A számlázási rendszer technikai átállása előkészítés alatt áll, a technikai részletekről a fogyasztók időben tájékoztatást kapnak – írta a Kormany.hu.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója Facebook – bejegyzésében leírta: az a baloldal hergel most a rezsicsökkentés kapcsán és rimánkodik az energiaárak miatt, amely tapsolt a piaci áremelkedést okozó uniós energiaszankcióknak és további, durvább fellépést követel. Az a baloldal, mely folyamatosan ellenezte és fúrja a paksi bővítést, a legbiztosabb és legolcsóbb hazai áramtermelési forrást, és mindeközben az Magyarországnak járó uniós források megakasztásáért lobbizik Brüsszelben.

