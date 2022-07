Orbán Viktor Romániában is népszerű

Az adatok alapján elmondható, hogy az elmúlt egy évben jelentősen javult Orbán Viktor romániai megítélése, egyértelműen népszerű politikussá vált a háborús és energiaválság ideje alatt. Idén már több mint kétszer annyian kedvelik Orbán Viktort Romániában, mint egy évvel korábban, 2020-hoz képest pedig több mint háromszorosára emelkedett a magyar kormányfő népszerűsége.

A Nézőpont Intézet felmérése azt is megmutatja, hogy délkeleti szomszédunknál minden társadalmi csoportban többen vannak azok, akik körében népszerű a magyar miniszterelnök, mint akik körében népszerűtlen - írja a lap. Az intézet szerint már tavaly érezhető volt a pozitív változás Orbán Viktor romániai megítélésében: akkor tíz százalékponttal többen vélekedtek személyéről pozitívan, mint 2020-ban, amikor még csak 17 százaléknyian.

Az igazi fordulat azonban az elmúlt egy évben állt be - hívja fel a figyelmet a Nézőpont Intézet. Ez idő alatt megduplázódott a magyar miniszterelnökkel szimpatizálók köre: tavaly még a negatívan vélekedők voltak jelentős többségben, 65 százalékkal a 27 százaléknyi szimpatizánssal szemben, azonban az orosz-ukrán háború és annak gazdasági hatásai miatt ez az arány megfordult - mutat rá az intézet.

A magyar közvéleményt alighanem meglepő pozitív fordulat mögött a kormány Romániában is ismert népszerű intézkedéseit lehet sejteni, amelyekhez hasonlót délkeleti szomszédunk kormánya nem fogadott el. Orbán Viktor 2021 novemberében jelentette be a 480 forintos benzinárstopot, amely a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autósokra a ma is érvényes.