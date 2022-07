„Fizess 500 ezret vagy megölünk!” – Megvadult ló miatt akarták meglincselni a vétlen sofőrt Szekszárdon

Elképesztő és életveszélyes „kalandba” keveredett egy házaspár egy szekszárdi utcában: az egyik házból ugyanis egyenesen egy ló rohant a kocsijuknak, teljesen összezúzva az autó oldalát. Azonban, ami ez után jött, arra senki nem számított: az állat gazdái nemhogy bocsánatot nem kértek, hanem kirohantak a házból, és rögvest támadásba lendültek, kis híján agyonverték a döbbent párt.

Nem tudták elkerülni az ütközést

Imre és felesége aznap csak egy átlagos vásárlásra mentek: lakásfelújítás miatt az egyik áruházba indultak. Imre egy elkerülő utat választott, ahogy máskor is tette ezt.

A képen jól látszik, hogy nem lett semmi baja sem a lónak, az állat tulajdonosát azonban ez nem hatotta meg, meg akarta ölni a sofőrt Fotó: police.hu

– Egy útjavítás miatt lassítottam, mert szembeforgalom volt, negyvennel, ha haladtam. Egy másodperc alatt történt az egész: már csak azt láttuk, hogy egy lófej nekicsapódik a szélvédőnek, majd rögtön egy házból kirohannak, és ordítják: „megölünk, ez a ló félmillióba került, fizessétek ki" – mesélte a Borsnak kocsit vezető sofőr, Imre. Az állat egyenesen a kocsi oldalának rohant neki, így Imrének esélye sem volt arra, hogy meglássa az állatot.

Polgárőrök és a férj mentette az asszonyt

– Miközben ők cirkuszoltak, kiszálltam a kocsiból, de mondtam a feleségemnek, hogy zárja be az autót. Az első dolgom volt, hogy megnézzem a lovat, ők ugyanis cirkuszoltak, nem nézek rá, pedig egy másik ló is szaladgált ott, amelyet nem tudtak befogni, a forgalmat le kellett állítani – emlékezett vissza Imre. A történet ekkor kezdett eldurvulni: az egyre nagyobb tömegben kisereglő család életveszélyes fenyegetőzésbe kezdett.

– Már a fejünk levágásával fenyegettek és azzal, hogy hozzák a machetét, szegény feleségem bent sikoltott és sírt a kocsiban – elevenítette fel a részleteket a férfi. A bezárt ajtót feltörték a feleségem oldalán. Nem gondolkoztam, ellökdöstem onnan őket, és próbáltam kimenekíteni a feleségem. A legfontosabb az volt, hogy őt ne verjék agyon – szögezte le. Miközben kiszedte feleségét az autóból, Imrét folyamatosan támadták, kétszer hátba rúgták. A férfi azt mondta: már az olaszliszkai eset jutott az eszébe.

Az autóban fél millió forintos kár keletkezett Fotó: Police.hu

Hősies polgárőrök mentettek életet

Lehetséges, hogy az eset valóságos tragédiába fulladt volna, azonban két polgárőr közbeavatkozott.

– A kocsimat viszont még ezek után is rugdosták, ordibáltak, hogy megtalálnak és megölnek, viszont szerencsére a rendőrök is hamar kiérkeztek. A két polgárőrnek örökké hálás leszek, ameddig élek. Az ő szolgálatkészségüknek és elhivatottságuknak is köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj – fogalmazott a férj, aki hozzátette: az autóban körülbelül fél millió forintos kár keletkezett. – A biztosítóval egyeztetés folyik. Ha sikerül, megjavítjuk, és próbáljuk elfelejteni ezt a rémálmot.

A rendőrség szabálysértési eljárást kezdeményezett, közleményükben ők is elmondták: a nyitott ajtón keresztül, emberi felügyelet nélkül rohant ki a ló féktávolságon belülre.

Gyerekei előtt verték agyon a tanárt 2006. október 15-én a földrajz-biológia szakos tanár, Szögi Lajos két kislányával és feleségével, amikor Olaszliszkán átszaladt előttük a 11 éves Kitti. Bár a tanár minden szabályt betartva autózott, nem ütötte, de el sem sodorta a kislányt, az ijedtében az árokba esett. A férfi kiszállt, hogy megnézze, jól van-e Kitti, a családtagok azonban azonnal kisereglettek, kirángatták az idő közben az autójába menekülő Szögit a kocsiból, és halálra verték gyerekei előtt. Hárman életfogytig tartó, hárman 15-15-17 év fegyházbüntetést, ketten pedig 10-10 évet a fiatalkorúak börtönében letöltendő büntetést kaptak.