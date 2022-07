Megszólalt a Borsnak a rendőrgyilkos exe, súlyos dolgokat állít

Andrea állítja: Németh István nagyon sok butaságot csinált életében, de alapvetően nem rossz ember. Hirtelen haragú, olykor agresszív, de szeretni, védelmezni is képes.

Egy hajléktalanszállón ismerkedtünk meg, miután kiengedték a börtönből. Két gyermekünk is született – mondta a Borsnak a jelenleg is fedél nélküli nő, aki soha többé nem akar találkozni a gyilkossal. Andreához soha nem volt kegyes a sors.

Németh István bűnöző maradt



– Én is ott voltam, amikor felgyújtotta a sorstársunkat.Engem is megvert, a gyerekeinket is rendszeresen bántotta. A legjobb lenne őt elfelejtenem. Én nem fogom a börtönben keresni, és ha esetleg újra szabadul, akkor sem leszek rá kíváncsi – fakadt ki a többszörös gyilkos egykori párjából.

Mint ismert, Soós Lajos, György József és Németh István a rendszerváltás előtti évtizedek leghírhedtebb bűnözői voltak. A társaság számlájára írható egy rendőr meggyilkolása is.

Németh csak azért nem végezte kötélen, mert a bűncselekmények napján még nem volt 20 éves.

A két társát felakasztották. A halálos ítéletek végrehajtásáról Németh a börtönben, a rádióból értesült.

