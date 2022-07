Egy pillanat alatt odalett az élete: koncert után gázolták halálra a félmeztelen bulizót

Zebrán gázoltak el egy 38 éves férfi a Soroksári úton, a Budapest Parknál. Úgy tudni, nem indult büntetőeljárás a sofőr ellen, az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Egy szemtanú elmondta a Borsnak, hogy a férfi félmeztelenül rohant át az úttesten.

– Mi úgy láttuk, hogy piroson ment át, de nem vagyunk benne biztosak. A kocsi a belváros felől jött, szegényt futás közben gázolta el, a szélvédőnek csapódott, majd onnan le a betonra – mondta a Borsnak a szemtanú. Információink szerint a Budapest Park biztonsági őrei azonnal odarohantak segíteni.

– Ponyvát is vittek, hogy eltakarják őt – mondta a szemtanú. A szórakozóhely mentős brigádja is azonnal odarohant, és miközben az ott lévők értesítették a mentőket és a hatóságokat, rögtön nekiláttak az újraélesztésnek, hosszú ideig harcoltak az életéért, ahogyan a kiérkező mentősök is, az életét azonban már nem tudták megmenteni.

A Budapest Park közleményt adott ki az esettel kapcsolatban.

"Szomorúan értesültünk róla, hogy szombat éjjel egy férfi közúti baleset következtében életét vesztette a Soroksári úti gyalogos-átkelőhelyen. Őszinte részvétünk az áldozat családjának és szeretteinek.

A sajtóban megjelent meg nem erősített információt, miszerint a Budapest Park főbejárata előtt tömegverekedés alakult volna ki a balesetet megelőzően, és ez bármilyen összefüggésben állna a gázolással, biztonsági kameráink felvételeinek elemzése és helyszínen tartózkodó munkatársaink beszámolója alapján egyértelműen cáfoljuk.

Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a helyszínt biztosítsuk az életmentéshez, amelyben a Budapest Park teljes felszereltségű egészségügyi személyzete is tevékenyen részt vett. A hatóságokat azonnal értesítettük, a baleseti helyszínt kiérkezésükig saját biztonsági szolgálatunk biztosította" - írták.