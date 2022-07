Kiderült, mire készül most Putyin

Hozzátette, hogy a szíriai rendezés elősegítését célzó asztanai folyamatot szavatoló államfők találkozóját tartják meg Teheránban. A látogatást július 19-re tervezik.

Peszkov szólt arról is, a háromoldalú találkozó mellett kétoldalú találkozókra is sor kerül. Itt emlékeztetett előző napi kijelentésére, amely szerint szó van egy közelgő magas szintű találkozókról Putyin és Erdogan között. Ez a megbeszélés is Teheránban lesz - erősítette meg a szóvivő.

A szíriai politikai rendezés formáját Oroszország, Törökország és Irán kezdeményezte, a tárgyalásokon részt vettek a hivatalos Damaszkusz és a szíriai ellenzéki delegáció képviselői is.

A megbeszélések 2017 januárjában kezdődtek a kazah fővárosban, Asztanában, innen az "asztanai folyamat" elnevezés. Bár Asztanát 2019-ben átnevezték Nur-Szultanra, a tárgyalási kezdeményezés neve megmaradt a korábbi.