Figyelmeztet a világbajnok: tapasztalat nélkül ne ússzuk át a Balatont!

A Lidl Balaton-átúszás Magyarország egyik ikonikus sporteseménye. Minden évben több száz vállalkozó kedvű úszó gyűl össze Révfülöpön, hogy megtegyék az 5200 méteres távot Balatonboglárig. A távot szabadon választott úszásnemben lehet teljesíteni, bárki nevezhet, akinek edzettsége és egészségi állapota azt megengedi.

Rasovszky Kristóf Európa- és világbajnok, olimpia ezüstérmes sportoló is már évek óta részt vesz a neves eseményen, viszont felettébb fontosnak tartja kiemelni, hogy mindenképpen csak olyanok vegyenek részt az eseményen, akik stabil úszástudással rendelkeznek.

Rasovszky Kristóf szerint, aki nem tapasztalt úszó, ne vegyen részt ezen az eseményen. Fotó: Dömötör Csaba

– Ezt a távot megtenni még versenysportolók számára is embert próbáló feladat, körülbelül egy órát vesz igénybe nekik – mondta a Borsnak az úszó, majd hozzátette: mivel egy tömegsport rendezvényről beszélünk, itt főleg azok az emberek próbálják ki magukat, akik nem professzionális sportemberek, ezért nagyon fontos a megfelelő felkészülés.

A sportember szerint legalább fél évvel korábban érdemes elkezdeni a felkészülést, minimum heti 2 vagy 3 alkalommal el kell járni úszni és legalább 2-3000 métert tempózni.

– Nagyon fontos az állóképesség fejlesztése. Ez a táv tapasztalatlanoknak akár 3 órát is igénybe vehet, arról nem is beszélve, hogy a hullámokra is számítanunk kell – magyarázta a Balatoni Cápa becenévre hallgató hosszútávúszó.

Balaton-átúszás Fotó: Kovács Tibor

Nagyon fontos a biztonság, pontosan emiatt 100 méterenként vitorlások várnak minket, ezért ha fáradtnak érezzük magunkat, érdemesebb megállni egy kis pihenőre, hogy újult erővel tudjunk újra nekifutni a megmaradt távnak.