Koncert közben tört ki a pánik az EFOTT fesztiválon

Egy koncert kellős közepén gyulladt ki a nádas az idei EFOTT fesztiválon. A rendezvényt idén a Velencei-tónál tartották, és a szerdai kezdéstől egészen eddig különösebb gond nélkül, vidáman zajlott, a bulizó fesztiválozók nagy örömére. Péntek éjjel azonban egyszer csak hatalmas lángok borították el a nagyszínpad mögötti területet, a tüzet pedig vélhetően egy félrecsúszott tűzijáték okozta.

A tűzijáték okozott némi riadalmat és tüzet az EFOTT-on, a nagyszínpad mögötti nádas kapott lángra! A Huba-Rescue24 csapata és a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi csapat néhány tagja a tüzet el is oltotta, a Velence Öte és Fehérvár I. segített az izzás megszüntetésében! Köszönet mindenki munkájáért! A buli folytatódott! - írta ki Facebookra a csapat vezetője, Pavelcze László.

Az esetről egy videó is készült, amin látható, hogy bár a lángok igencsak magasra csaptak, több, a színpad előtt tomboló résztvevő észre sem vette, ahogyan a színpadon koncertező zenekar sem, minden rendben folyt tovább. Amit persze annak is köszönhettek, hogy a segítség szinte pillanatok alatt a helyszínre ért és rekordgyorsasággal véget vetettek a lángolásnak és az izzásnak is.

A tűzesetek egyébként nagyon gyakoriak mostanában, több esetről a Bors is írt, jelenleg pedig tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország összes pontján.