Olyat tett feleségével a szegedi lottómilliomos, ami miatt börtön vár rá

Ismét bizonyosság látszik abban, a pénz, különösen ha sok, semmi jóra nem vezet, és önmagában nem is elég a boldogsághoz.

Csalás miatt már elítélték a lottónyertes férfit, aki a válásnál eltitkolta a vagyon egy részét. Első fokon a Szegedi Törvényszéken 2 év börtönt, és másfél millió forint pénzbüntetést szabott ki a férfira. Most a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azt javasolja, maradjon is ez a büntetése, annak ellenére, hogy enyhébb ítélet reményében nyújtottak be fellebbezést védőjével.

A szegedi házaspár évekkel korábban közel egymilliárd forintot nyert az ötöslottón. A pénzből házakat és autókat vettek, de amikor megromlott a kapcsolatuk és válásra került a sor, a vagyonmegosztás nem sikerült.

Ugyanis a férfi, aki a pénzt kezelte, eltitkolta a feleség előtt a készpénz nagyobb részét, így a válásnál is 250 millió forinttal kevesebbet kapott az asszony.

A férfit úgy tűnik, nem ereszti a törvény, a fellebbviteli főügyészség szerint a bíróság ítélete megalapozott, és a büntetése is arányos.

A fellebbezésekről a Szegedi Ítélőtábla hoz majd döntést.