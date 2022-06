Pattanásnak hitte a csomót a mellkasán, szörnyű, ami ezután történt a nővel

A most 24 éves Siobhan Harrison a fiatalok megszokott életét élte. Épp elhelyezkedett a szakmájában, baristaként, amikor 2021 elején, átöltözés közben felfedezett a mellkasán egy csomót. Azt hitte, pattanás, ezért megpróbálta kinyomni.

A nyomkodástól a csomónál zúzódásos sebek keletkeztek, a rendellenesség pedig rohamosan nőtt a lány mellkasán. Ezután időpontot kért orvosához, aki további vizsgálatokra küldte, ám hónapokat kellett volna várnia ezekre. Ezért magánúton ment ultrahangra, ahol azt mondták neki: nem tudják, mi ez a dudor, de azt javasolták Siobhannak, vetessen belőle mintát, mert lehet, hogy rák. Erre tavaly júniusban kerített sort a lány, és kiderült: kettes stádiumú mellrákja van.

A nőnek előbb eltávolították a daganatot, majd kapott 12 kemoterápiás kezelést, az idei év elején pedig plusz sugárkezelést. Most úgy tűnik, felgyógyulhat a lány. Minden olyan gyorsan történt. A csomó már több, mint 2 centis volt, mire eltávolították. Ahogy felépültem, azt mondta az orvosom, kemoterápia következik, ami viszont hatással lehet a termékenységemre. Ezért petesejt-eltávolítást is csináltattam, ha esetleg a kemo után terméketlen lennék - mesélte a megdöbbentő részleteket a DailyMailnek Siobhan. A nőnek a haja is kihullott a kezelésektől, emiatt egy ideig parókát kellett hordania.

A 24 éves baristaként dolgozó lány úgy tűnik, felépült a rákból, jelenleg kontrollvizsgálatokra jár. Tavasszal szerencsére már minden rendben volt. Most néhány hetente vesznek tőlem vért, hogy rákos sejteket keressenek. Eddig azonban egyet sem találtak - mondta a megnyugtató szavakat Harrison.

– Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon beteg lehetek. Arra bíztatom a nőtársaimat, rendszeresen ellenőrizzék a mellükben lévő csomókat, mert sosem tudhatjuk, mi történhet. Bele sem merek gondolni, mi történik velem, ha nem veszem észre időben a bajt - zárta gondolatait Siobhan Harrison.