Minden reggel megveszi a Borsot e heti nyertesünk – videó

E heti nyertesünk a siklósi, immár nyugdíjas éveit taposó Bajusz István, akinél nincs olyan reggel, hogy ne vegye meg a Borsot. Így van ez azóta, amióta az újság létezik, vagyis már 15 éve. Sőt, a 77 éves férfi minden nap képes másfél kilométert gyalogolni is, hogy beszerezze a kedvenc napilapját.

A nyugdíjazása előtt gépkocsivezetőkét dolgozó István azt mondja, hogy még egy lapszámot sem mulasztott el, és ha kiolvasta a lapot, kölcsönadja a szomszédjainak is, akik szintén nagy rajongói a Borsnak.

Először kiengedem és megetetem a jószágokat, majd elmegyek újságért a belvárosba,a siklósi piactéren lévő újságoshoz. Nincs olyan része az újságnak, ami nem érdekel, ami le van írva, azt mindet elolvasom – mondta lapunknak Bajusz István, aki leginkább a Borsból tájékozódik a világ dolgait illetően.

Bajusz István kedvenc napilapja a Bors, csak innen tájékozódik Fotó: Fóris Gábor

A férfi saját bevallása szerint korábban nem foglalkozott a nyereményjátékkal, a fiának köszönheti a nyereményt, ugyanis ő volt az, aki elkezdte beküldeni a megfejtéseket.

Éppen Pécsen voltunk bevásárolni, amikor hazajöttünk, a fiam újságolta, hogy valószínűleg nyertünk! Nagyon boldog voltam,

nem vagyunk gazdagok, de azért szépen élünk – mesélte a férfi, majd azt is hozzátette: nagyon jól jött nekik most ez a nyeremény, mert így fel tudnak készülni a téli hidegre, és a ház körüli állatok etetéséhez is nagy segítség.

– Be tudjuk fejezni a téli tüzelő vásárlását, mert még 4 köbméter fát kell venni, hogy elég legyen a hideg hónapokra. Úgy számoltam, hogy még takarmányra is maradni fog belőle, amit a csirkéknek és a nyulaknak fogunk vásárolni – fogalmazott Bajusz István.