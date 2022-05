Hármat egy csapásra: Megérezte a győzelmet a Bors legújabb nyertese – videó

Hagyomány nálunk a családban a Bors megvétele. Nemsokára 75 éves leszek, így van elég időm olvasni, főleg májusig végéig, amikor megyek a Balatonra, ahol egy üdülőt fogok vezetni. Ott majd a vendégek és a kollégák is hozzák az újságot – mesélte a Borsnak Imre, aki elárulta, hogy mindent elolvas az újságban és mindig talál valami érdekeset benne. Arról is beszélt a szerencsés olvasónk, hogy húsz éves koráig lottózott, volt egy hármasa, és mivel kiderült, hogy a lottóból nem fog megélni, elkezdett dolgozni. Ez a mostani a második nyereménye az életben. A Bors korábbi játékaiban is próbálkozott, de sikertelenül.

Most már a három milliós nyereményre is hajtani fogok. Amikor reggel csörgött a telefonom, nem tudtam felvenni, ezért visszahívtam a számot. Volt egy olyan megérzésem, hogy a játék miatt keresnek, de amikor azt mondta a hölgy, hogy én vagyok a hét nyertese, visszakérdeztem, hogy ez komoly? És talán nem is lepődtem meg annyira, ahogy talán „illett volna” – nevetett Imre, aki bevallása szerint nem babonás, mindig a legfelső újságot veszi el, mert rend mániás.

Fotó: Bors Firisz Imre a Bors legújabb játékának győztese