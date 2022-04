Áprilisi tréfából született a kolbászízű sör

Az elmúlt bő évtizedben olyan fejlődés ment végbe a magyar gasztronómiában, hogy mára már nem is kapjuk fel a fejünket, ha egy magyar bort díjaznak egy nem nemzetközi versenyen, ha egy hazai sajtot kiemelnek egy sajtmustrán vagy éppen egy magyar csokoládémester zsebel be egy rangos elismerést termékével. Ezt egészíti ki az a fajta vendéglátási forradalom, melynek egyik legfrissebb sikere a hazai rendezésű Bocuse d’Or európai döntőjén szerzett második helyezése a magyar csapatnak, de említhetnénk a Pizza világbajnokságon elért hetedik helyezést is, melyekről a Bors is beszámolt. Ha nem is díjazásban, de innovációban ehhez csatlakozik a békésszentandrási sörfőzde egyéni terméke is.

Tréfának szánták, sört lett belőle

Viccnek is rossz

Igazándiból áprilisi tréfának indult az egész, tulajdonképpen mi csak reagálni szerettünk volna arra trendre, hogy készült már lángos ízű, kakasos nyalókás ízű vagy éppen fokhagymás ízű sör. Azonban a sörfőző mestereink azt mondák, hogy ez nem is lehetetlen küldetés és kértek egy kis időt, majd pár hét után már csapolhattuk is a kolbászos sört. Érdekes, hogy nagyon megosztó lett a termék, mert vagy imádják és nem tudnak betelni vele, vagy éppen a lefolyóba öntik ki – mondta a Borsnak a sörfőzde ügyvezető igazgatója, Bukovinszky Béla.

Nemzeti jelleg

A sör készítői azt mondják, hogy őket amolyan összmagyar tradíciók ösztönözték, ennek megfelelően a szentandrási kísérletezés, a csabai hagyományok, a gyulai precizitás, a tótkomlósi találékonyság és a szarvasi játékosság egyesülésének köszönhető a különlegesség. Mindemellett világhírű békési kolbász is inspirálta őket, melynek nyomán létrejött a Gamma. 41 névre keresztelt ital.

Folyékony kenyér helyett folyékony kolbászt alkottak

Ízorgazmus

Természetesen nincs hús az italban, inkább a kolbászra jellemző füstösséget és ízvilágot igyekeztünk visszaadni, ennek megfelelően sör 50 százalék füstölt malátából készült, amihez hamisítatlan magyar pirospaprika őrleményt, paprikasűrítményt, illetve köménymagot és fokhagymát is adtunk az ízhatás elérése miatt – fejtette ki Bukovinszky Béla.