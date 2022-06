Döntött a bíróság a hajógyári-szigeti halálesettel megvádolt biztonsági őrök ügyében

Mint arról a Bors is írt, a 21 éves fiatal, H. Géza a Hajógyári-sziget egyik szórakozóhelyén bulizott 2011 decemberében, amikor a parti hevében véletlenül nekiment az egyik őrnek. Ekkor az ügy két vádlottja, az ajtónál posztoló B. Ádám és Z. Alfréd a vád szerint először csak szidalmazták, majd lerángatták róla a ruháit, majd a dermesztő hidegben a parkolóban megverték a félmeztelen fiatalt, végül a már eszméletlen férfit egy 7 méter magas falról a Dunába dobták, ahol megfulladt. Testét másnap, a testvére találta meg.

Az ügyet ezután hosszú ideig tárgyalták, végül 2016-ban a két őrt felmentették, azonban pár év múlva egy rejtélyes koronatanú jelentkezett, aki új információval szolgált. Állítása szerint ugyanis ő is ott mulatott a kérdéses napon, és látta, amint a két őr egy eszméletlen, letolt gatyás embert cipel hátra, ezért 2020-ban perújítást rendeltek el. Két éve folyik a tárgyalás, ahol összesen 24 tanút hallgattak meg, a mai napon a bíróság az utolsó tárgyalást tartotta az ügyben, ahol az ügyvédek és az ügyész is elmondta perbeszédét. A perre a férfi családja is eljött, köztük testvére, aki Géza holttestét is megtalálta.

Mindkét volt biztonsági őr ártatlannak vallotta magát Fotó: Knap Zoltán

Az ügyész perbeszédében kifejtette, hogy az új bizonyítékok értelmében újra kell értelmezni az ügyet, szerinte egyes tanvallomások alapján kétséget kizáróan B. Ádám és Z. Alfréd a felelős a férfi haláláért, így indítványozta, hogy emberölés és társtettesként elkövetett emberölés miatt vonják őket felelősségre. Bár enyhítésként könyvelte el a büntetlen előéletet és az idő múlását, súlyosbító körülménynek számított a társtettesként való elkövetés és az, hogy a társadalomban nyomot hagyott az ügy, míg a biztonsági őrök ügyvédei természetesen arról próbálták meggyőzni Dr. Ignácz György bírót, hogy ejtse a vádakat.

Utolsó szó jogán mindkét fél azt mondta: ártatlanok.

– Nem követtem el ezt a bűncselekményt, lassan 12 éve iszom ennek a levét, rossz értelembe véve. És nagyon szeretném, ha véget érne a felesleges hadjárat. Ha úgy gondolják, hogy itt elkövetett valaki valamit, keressék meg, aki elkövette, de nem én voltam az. Nem szeretnék ebben többet nyilatkozni, minden jót – mondta B. Ádám.

– Ugyanezt szeretném elmondani, nem követtem el ezt a borzalmat. Nekem is és a családomnak is 11 éve teher. Senki nem szokott foglalkozni, csak a másik oldallal, de ártatlan vagyok, akárhány év fog eltelni – szögezte le Alfréd.

A perújítást a bíróság elutasította, a két vádlottat felmentették minden vád alól.