Hadházyt sokan 6házynak hívják, mert munka helyett 6 milliót akar összetarhálni

Hadházy Ákos ott folytatja a parlamenti munkáját, ahol az előző ciklust abbahagyta: messze elkerüli munkahelyét, a magyar Országgyűlést, de úgy tűnik, még választói kerületét, Zuglót is. A képviselői eskütételen egyedül ő nem vett részt, így most Zuglónak nincs országgyűlési képviselője. Helyette inkább egy Zuglótól 200 kilométerre fekvő baranyai településre, Kisvaszarra utazott alternatív esküt tenni. Hogy ott mi dolga, ha egyszer a XIV. kerületben választották meg, nem tudni, de a 30 ezer zuglói mindenesetre így képviselet nélkül, Hadházy maga pedig pénz nélkül maradt, hiszen hivatalos eskü híján nem juthat hozzá a pozíciójához járó juttatásokhoz. Ezért most a Facebookon kezdett gyűjtésbe.

Ha sikerül összegyűjtenem erre a nyárra legalább hatmillió forintot, akkor a stábommal gond nélkül tudjuk folytatni a korrupciós esetek feltárását és a népbutító propaganda elleni küzdelmet akkor is, ha Kövér László tótágast áll a parlamentben

− írta posztjában a baloldali összefogás keretében indult képviselő, aki korábban sem volt szívbajos a megfogalmazásokkal.

Mostani tarhálása viszont még saját választói körében is kiverte a biztosítékot. A hozzászólásokban a 6 milliót kérő politikust egyesek már csak 6házynak titulálják.

33 ezer embert vágott át, aztán meg szépen megtagadta a képviseletüket. Így jutott be a parlamentbe, és most játszhatja a nagy függetlent. Ha lenne benne némi tisztesség, lemondana, hogy kiírhassák az időközi választást

– írta egy felháborodott kommentelő.

A Metropol is megkérdezte a zuglóiakat, mi a véleményük Hadházy különutas politikájáról. Nézd meg a válaszokból összeállított videót!