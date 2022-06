Gabriella, az áldozat a tárgyaláson: Könnyű egy vak nőnek a szemébe hazudni!

Gabriella élete egyik legnehezebb feladatát teljesítette tegnap kora délután. Vallomást tett a bíróságon egykori élettársa ellen, aki rendszeresen bántalmazta, majd a vád szerint elrabolta, végül mindkét szemétől megfosztotta őt. A 22 éves lányt két testvére kísérte be a tárgyalóterembe, és ők segítették a széke megtalálásában, de csak az egyikük maradhatott vele, mert Róbertet később meghallgatják tanúként a büntetőperben, így az előtte sorra kerülők megszólalásán nem lehetett jelen. Gabriella és Róbert érzelmesen megölelte egymást, majd a fiatal férfi kiment a teremből. A megvakítás ügyében még zajlik a nyomozás, így tegnapi tárgyalás során a lány elrablására szorítkoztak. A lány egyébként a férfit következetesen Balázsnak nevezte, ezt a A Borsnak aztán így magyarázta:

– Nekem annak idején Balázsként mutatkozott be, én nem tudom máshogy szólítani – fogalmazott.

Először találkozott támadójával Gabriella Fotó: Dombóvári Tamás

A letartóztatásban ülő Gy. Attila távmeghallgatással vett részt a tárgyaláson.

Megvakítója gyermekét viselte a szíve alatt

Gabriella a bíróságon elárult egy általa eddig fel nem fedett részletet: Gy. Attilától teherbe esett.

– Az életemnél is jobban szerettem ezt az embert. A kezemet is megkérte, én pedig igent mondtam. Később mégis megromlott a kapcsolatunk – magyarázta a bíróságon Gabriella, és hozzátette: az elrablásában hárman vettek részt, tehát Attilát két rokona segítette. Miután elfogyott az élelmük, ráadásul a nőnek alsóneműre és tisztasági kozmetikumokra is szüksége volt, rávette a férfit, hogy menjenek bevásárolni. Akkor adódott egy alkalom, hogy beszaladhatott egy drogériába, ahonnan először ki akarták küldeni, mert nem viselt maszkot, holott akkor a még érvényben levő járványügyi előírások miatt kötelező volt. Végül a biztonsági őrrel megértette, hogy bajban van, így kihívták a rendőrséget. Gabriella annyira félt, hogy két rendőr támogatásával mert csak kimenni a zárt térből. A lány érzelmei abban az időszakban folyamatosan váltakoztak. A gyűlölet és a szerelem egymás mellett kavargott a lelkében. Ezzel magyarázható, hogy Gabriella többször is a börtönhöz ment, ahol Gy. Attilát a letartóztatás miatt fogva tartották.

Gy. Attila a vád szerint elrabolta a lányt Fotó: Bors

– Egy ideig nem mondtam meg neki, hogy gyereket várok tőle, később persze mégis megtettem. Azt hazudta, hogy rákos, én pedig megsajnáltam. Rávett, hogy vonjam vissza a feljelentést – mondta a nő, aki arra is kitért, hogy amikor világossá vált számára, hogy Gy. nem fog megváltozni, az abortuszon is elgondolkodott, erről viszont Attila családja le akarta őt beszélni. A kérdés végül magától megoldódott.

– Olyan idegállapotban voltam, hogy elvetéltem – mondta a lány.

„Le akarta vágni a fejemet...”

A férfi még az elrablás előtt is többször bántalmazta Gabriellát.

– Ököllel és tenyérrel ütlegelt. Az orromból és a számból is ömlött a vér. Nekilökött egy szekrénynek, aminek kitört az övege. Ezután egy olyan partvissal esett nekem, ami a benzinkutakon szokott lenni. Kimenekültem az utcára, de ő utánam jött egy bárddal. Le akarta vágni a fejemet, ezt mondta is – sorolta a lány a bíróságon.

– Ez az ember engem nem vert, hanem gyilkolt. Volt, hogy kirángatott az autóból és a betonba verte a fejemet – vallotta a nő, aki egyébként egy négyéves kislány édesanyja is. Amikor Attilától szökni kívánt, végig Mirára gondolt, mert még szerette volna őt látni. Ahogy ezt kimondta, keserves sírásban tört ki.

Gabriella a folyosón a Borsnak azt is kifejtette, hogy Attila nemegyszer megerőszakolta őt.

– Szeretnék kiállni minden nő mellett, aki már nincs életben. Nekem nem a lábamat vették el, hanem a két szememet. Ez azt jelenti, hogy járni tudok.

Testvére kísérte el a tárgyalásra a nőt Fotó: Bors

„Az Isten ítél meg téged!”

Gabriella a bírónak elmondta, az az egy hibája, hogy szerette ezt az embert.

– Úgy eljöttem a tárgyalásra, hogy nem látok semmit, mert azt szeretném, hogy az igazság legyen igazság – fogalmazott.

A nő a tárgyalás egy pontján az egyik, jelenlevő vádlottal összeszólalkozott.

– Az Isten ítél meg téged! Vállald a tettedet! Nem mersz a szemembe nézni, mert még szemem sincsen – mondta Gabriella indulatosan.

A tárgyalás végén Gabriella még a kamara mikrofonján keresztül Gy-hez is szólni tudott:

– Nyomorodjál meg!