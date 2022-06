Egy farmon találta magát a híradós műsorvezető - Kiskecskéket segített világra

Hosszú évek óta a híradózás meghatározó arca György-Horváth Zsuzsa. A népszerű tévés azonban egy ideje kilépett a híradós pult mögül, és a nézők számára eddig teljesen ismeretlen arcát mutatta meg a Hír TV agrárműsorában, a Zsuzsi asztalában. A szombatonként, 13 órakor látható műsor ízesen, színesen mutatja be a vidéki Magyarország szépségeit, a hazai termelők élettörténetét, az állattenyésztés, növénytermesztés, kézműves ételek készítésének izgalmait és nehézségeit.



Önmagát adja minden helyzetben



A Zsuzsi asztala más, mint az elmúlt évtizedek agrárműsorai: emberközeli helyzetekben láthatjuk a fiatal gazdák életének alakulását, egy-egy kézműves vállalkozás kibontakozását, mindezt pedig csodás magyar tájakon. A műsor a saját ötletem volt, a megvalósítása viszont közös munka eredménye – kezdte a Metropolnak György-Horváth Zsuzsa. – Az volt a kérésem a csatornám felé, hogy ha belevágunk, hadd mutassam meg azt az arcomat, amit még nem ismernek a nézők, hiszen egy ilyen műsorban fontos, hogy minden helyzetben őszintén magamat

adhassam.



Pozitív visszajelzéseket kap

Zsuzsa a közösségi oldalán, privát üzenetekben és személyesen is sok pozitív visszajelzést kapott a nézőktől, akik örülnek, hogy közelebb hozza a vidéki életet, emellett pedig jobban megismerhették a személyiségét.



Igazi áldás számára ez az időszak, hiszen míg a híradózás örök szakmai szerelem számára, addig a Zsuzsi asztalában feszegetheti a saját határait. Zsuzsa városi lány, habár gyerekkorában néhány évet vidéken töltött, így nem idegen számára a háztáji gazdálkodás.



Kiskecskéket segített világra

A műsorban viszont egészen izgalmas élethelyzetekbe került, az egyik forgatáson például egy kecske ikerpár világrajövetelénél bábáskodhatott.

A műsorban sokszor az élet írja a forgatókönyvet, így volt ez akkor is. Gondolkodni sem volt időm, hiszen a kecske elleni kezdett, és teljesen természetesnek éreztem, hogy beszállok segíteni. Örök élmény ez számomra, ahogyan minden más olyan gazdálkodási tevékenység, amit műsorvezetőként most én is kipróbálhatok.

Felívelőben a magyar gazdálkodás

A műsorvezető úgy látja, a magyar gazdálkodás az elmúlt években szárnyalni kezdett, amihez a koronavírus-járvány is löketet adott, hiszen fontossá váltak a helyben megtermeszthető, elkészíthető élelmiszerek. A legnagyobb pozitívumot mégis abban látja, hogy míg néhány éve nem volt annyira divatos gazdának állni, addig manapság egyre több fiatal dönt úgy, hogy kézműves manufaktúrát hoz létre, vagy éppen a családi vállalkozást viszi tovább.

– A kormány sok támogatást adott az utóbbi években a gazdálkodóknak, és a házi gazdaságok szerencsére ismét egyre népszerűbbek. Jóllehet, néhány éve a fiatalok nagy része a kozmopolita, városi életmódra vágyott, de mostanra a vidék lett az új nagyváros, egyre többen költöznek falura, tanyára azért, hogy a saját vállalkozásukat építgessék. Számomra ez örömteli, mert gyakran járok Olaszországba – a lányom ott él –, és ott, illetve a francia vidékeken mindig is rang volt termelőnek lenni. Ez pedig egyre jellemzőbb itthon is.

Szoros a kapcsolata a gyermekeivel

Zsuzsa néhány éve elvált a férjétől, de jó viszonyban maradtak, hiszen két közös gyermeket nevelnek. Nagylánya, Sára három évvel ezelőtt Toszkánába költözött az édesapjához, mert ott szerette volna folytatni a tanulmányait. Igaz, a koronavírus-járvány és a műsorvezető rengeteg munkája miatt kevesebbet találkozhatnak, de rendkívül szoros közöttük a viszony, rendszeresen tartják a kapcsolatot videótelefonon keresztül.

– Most munka szempontjából rendkívül sűrű időszakot élek meg, szinte egy cseppnyi szabadidőm sincs, viszont hamarosan újra meglátogathatom a lányomat. Amikor ott vagyok vele, sokat kirándulunk a természetben , igyekszünk minőségi időt tölteni egymással – árulta el a Hír TV híradósa.