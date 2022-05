Utcáról rabolnak el civileket az orosz katonák, hogy fagyasztóba zárják őket?

Február 24. óta tart Ukrajna inváziója, az orosz katonák kegyetlen tetteiről pedig az első pillanattól kezdve érkeznek hírek. Persze minden információhoz hozzá kell tenni: a hitelességüket nehéz ellenőrizni jelen körülmények között, az azonban kétségtelen, hogy különböző források is hasonló borzalmakról számolnak be.

A most napvilágot látott kijelentések egészen döbbenetesek: az ukrán belügyminisztérium (egy helyi jogvédő szervezet, az MIPL jelentései alapján) úgy véli, hogy az oroszok számos ukrán civilt raboltak el és tartanak fogva Oroszországban és Fehéroroszországban. A rabokat kihallgatják és kínozzák, állítólag sokukat nem működő fagyasztókamrákba zárva tartották, mielőtt külföldre vitték volna. Úgy vélik, javarészt Hostomel, Irpiny és Bucsa településekről ragadtak el lakosokat, egyeseket kimenekítés címén, míg másokat nyílt erőszakkal.

Egy ilyen szörnyűséget átélt férfi, Oleg az MIPL-nek arról beszélt: egy reptér környékén tartották őket, lekötözött szemmel. Ezt követően (továbbra is bekötött szemmel) katonai járművekben máshová szállították őt, a családját és más civileket is, ahol nem működő fagyasztókamrákat neveztek ki ideiglenes cellaként számukra. Elmondta: egyeseket az utcán vették őrizete az orosz katonák, másokat a saját otthonukban vagy épp óvóhelyeken. Oleget ezt követően Fehéroroszországba szállították, ahol az egyik cellatársa, egy Szergej nevű férfi bele is halt a fogságba – írja a Daily Star.