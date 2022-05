Több ezer forinttal tankolhatnak olcsóbban a magyarok – 40 liter benzinen 9 ezer forintot spórolunk

A hatósági benzinár-stop nyomán egyre jelentősebb számban jelentek meg Magyarországon a külföldről érkező autók, főleg a határ menti töltőállomásokra – ennek vetett véget most a kormány. A rendelkezés tehát

– mellyel 40 liter benzin tankolása esetén 9000 forintot spórolhatunk –

csakis a befagyasztott, 480 forintos üzemanyagra vonatkozik, a külföldi rendszámú autók pedig a piaci áron tölthetik meg autóikat: volt is fejetlenség a benzinkutakon bőven.

Az elszámolás után a munkatársak ugyanis mindjárt két árat is érvényesíteni tudnakFotó: Mate Krisztian

Rengeteg honfitársunk kapkodta a fejét a töltőpisztolyokat emelgetve: egyikük sem találta az addig megszokott „olcsó benzint”. Bizony, az oszlopokon 720 forintos ár jelent meg, így nem csoda, ha legtöbbjük meg sem akarta kezdeni a tankolást – kénytelen volt a személyzet segítségét kérni.

Odabent, a kasszáknál persze már kiderült a turpisság, sőt helyre állt a „rend”: az elszámolás után a munkatársak ugyanis mindjárt két árat is érvényesíteni tudnak, méghozzá a felmutatott forgalmi engedély alapján, amit ezt követően (is) tanácsos mindenkinek magánál tartania – a visszaélések megszüntetése érdekében meghozott lépés tehát a gyakorlatban is foganatosítható, még ha egyelőre csak kissé döcögősen is.

Nem kell megijedni: odabenn levonják a többletet (Fotó: Mate Krisztian)

A Mol illetékes szakembere, a Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgatója, Ratatics Péter kérdésünkre elmondta: ennél gyorsabban nem ment a tájékoztatás, elvégre a gyors döntés is eleve szükséghelyzetben született.

Így is látni lehetett, hogy a csütörtök délutáni bejelentést követően aznap éjfélig micsoda tömegek indultak meg még egy utolsó olcsó tankolásra, vagyis ha előbb megy ki a hír, még tovább tartott volna az átmeneti káosz

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy amennyire az idő rövidsége engedte, igyekeztek felmatricázni a kútfejeket, de a szükséges tájékoztatás természetesen folyamatosan zajlik tovább.