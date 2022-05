Visszataszító és még kártékony is, így bánj el a meztelencsigákkal a kertedben

Évről évre egyre nagyobb és egyre több kárt okoznak a kertekben a csigák, pedig számtalan alternatív védekezési módszer is létezik az eltávolításukra. A tavaszi kertészkedés ideje már eljött, de különösen esős időben, szinte megrohanják a meztelen csigák a kerteket. Még akkor is bosszantó, hogy mindent felfalnak, ha nincs otthon konyhakert, hát ha még nagy gonddal nevelgetett zöldségeinket, zamatos eprünket fogyasztják el! Mutatunk néhány tippet, amit érdemes kipróbálnod a meztelen csigák ellen.

Miért vannak ennyien?

Magyarországon jelenlegi tudásunk szerint 26 meztelencsiga-faj található meg, amelyek mindegyike táplálkozik növényi részekkel. Ezek a puhatestűek az idők kezdete óta okozhatnak kisebb-nagyobb károkat a kertekben, de az utóbbi években ezek mértéke egyre jelentősebb lett. A kutatók szerint ennek elsődleges oka az, hogy két invazív csigafaj, a spanyol csupaszcsiga (Arion lusitanicus) és a nagy barna csupaszcsiga (Arion rufus) jelent meg és terjedt el az országban, egyre nagyobb károkat okozva a szántóföldi és a kertészeti kultúrákban. Főleg salátában, káposztában, zöldpaprikában, karfiolban és szamócában találkozhatunk velük, de gyakorlatilag minden lágyszárú növényt elpusztítanak. Egy meztelencsiga egy nyár alatt akár egy kiló növényt is elfogyaszthat, ezek az állatok a nagy nedvességtartalmú növényeket részesítik előnyben, mivel könnyen kiszáradnak. Ezért bújnak elő esőzések alkalmával is. Főleg éjszaka táplálkoznak, ilyenkor lehet ellenük a leghatékonyabban fellépni.

A nagy nedvességtartalmú növényeket szeretik a meztelencsigák Fotó: Shutterstock

Mit tehetünk?

Több alternatív védekezési módszer is akad a meztelencsigák ellen. Mivel az állatok éjjel aktívak, ezért ha szorgosak vagyunk, ilyenkor akár össze is gyűjthetjük őket, sós vizet tartalmazó üvegbe rakva őket pedig hamar elpusztulnak. Csapdákat is kihelyezhetünk, tegyünk sós vagy szappanos vízzel teli, földbe süllyesztett edényeket a levelek alá. Az is jó megoldás lehet, ha a csigák vonulási helyére grapefruithéjat teszünk, amelyet naponta ellenőrzünk, és az itt talált állatokat összegyűjtjük.

A sörcsapda bizonyítottan működik, ha a földbe süllyesztünk egy poharat, és megtöltjük sörrel, kisvártatva megjelennek majd a csigák, és fulladásig isszák magukat.

Szuper módszer: tojáshéj

A legtöbben a tojáshéjra esküsznek, ha például szamócaültetvényünket védenénk meg: helyezzünk a különösen veszélyeztetett növényfajták környékére éles köveket vagy tojáshéjat, így könnyedén távol tarthatjuk a csigákat a növényeinktől, de ugyanígy jó megoldás lehet az is, ha az ágyást körbeszórjuk fahamuval. Megelőzésképpen mindig ügyeljünk a kert higiéniájára, rendszeresen távolítsuk el a kertből szemetet és a lehullott leveleket, illetve fűnyírás után azonnal gereblyézzünk!

A tojáshéj távol tartja a csigákat Fotó: Shutterstock

Természetes ellenség

Ha a virágágyásod köré védőfalként olyan növényeket ültetsz, amelyektől irtóznak a meztelencsigák, azzal megakadályozhatod, hogy a kártevők visszaköltözzenek a kertedbe. Ilyenek növények a zsálya, fokhagyma, majoránna, kakukkfű vagy a levendula. Alapvetően a páfrányok és a díszfüvek is jó választás, ha azt szeretnénk, hogy a csigának elmenjen az étvágya. Továbbá a vastag, bőrszerű levelek, mint a Bergenia, valamint a pozsgás növények és a kutyatej-félék sem szerepelnek a csiga étlapján. A szőrös levelű növényeknek sem kell félni a csigától! Ezért álló muskátli, vagy gólyaorr kiültetésével nem teszünk semmi rosszat. A mérgező növényeket sem kedvelik: bátran ültessünk sisakvirágot, gyűszűvirágot, gyöngyvirágot és pünkösdi rózsát!

Valamivel drasztikusabb módszer, de egyesek szerint működik: a kávés csigariasztás. A zaccal be lehet szórni a növény környékét, vagy a megmaradt kávéval le lehet spriccelni a növényt. Ha érzel magadban késztetést, megpróbálhatsz egy kissé vad módszert is, egyesek szerint ugyanis az is megoldás, ha sünt, vagy békát csalogatsz a kertedbe ellenük.