Csanádpalotai az első Hármat egy csapásra nyertese

Beosztották, ki mikor olvassa a Borsot

– Nagyon rég óta előfizetői vagyunk az újságnak, amit minden reggel öt órakor hozz a kézbesítő – mesélte a csanádpalotai Terézia a Borsnak.

Az olvasás a reggeli rutinunkká vált. Először a férjem olvassa el a lapot 6-7 óra között, aztán jövök én 7-8 között.

Én csak a sportot ugrom át, de a rejtvényeket megfejtem és elolvasom a napi horoszkópot is. Ha jó van benne, akkor el is hiszem. A korábbi játékokban is részt vettem, de ott nem volt ilyen szerencsém.

Terézia biztosra ment a játékban

Ennél egy héten belül három kódot kellett beküldeni, én négyet küldtem tovább, és gyűjtöm a sorszámokat, hogy a hárommilliós főnyereményre is esélyes legyek – mondta e heti nyertesünk, aki azt is elmesélte, hogyan tudta meg a jó hírt.

– A férjem, aki szintén nyugdíjas, és ahogy említettem, hamarabb olvassa az újságot, szólt, hogy van számomra egy meglepetése.

Terézia boldogan a Borssal Fotó: Bors

Azt hittem, azt akarja mondani, hogy a kotló tyúk alól kikeltek a tojásból a csibék, amire már nagyon várunk, mert van egy kis baromfi udvarunk.

De ennél jobb hírt mondott: Benne vagy az újságban! És valóban a hátsó oldalon ott volt nyertesként a nevem – emlékezett Terézia.

Gyermekire, unokáira, virágaira költi

A nyereménynek jó helye lesz a nyugdíjas házaspárnál.

– Nagyon örülünk neki, mert ez egy talált pénz. Van három gyermekünk és három unokánk. A legkisebb lányom Budapesten él, a középső fiam és a legidősebb is Makón dolgozik. A járványos időszakban nem igen volt lehetőség egy nagy családi összejövetelre. Arra gondoltam, hogy rendezünk egy nagy kerti partit, amire mindenki eljönne. Arra rendbe hoznánk a kerti „sütödéket”. Ezen kívül nincs az a pénz, amit a kerti virágokra ne lehetne elkölteni, és ha mard még valamennyi, akkor az unokákkal strandolnánk a nyáron. És persze a gyerekek is kapnának valamennyit – mondta Terézia.