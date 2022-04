Vezető beosztásban dolgozik Budapesten a taxisgyilkos Andrea

A budapesti áruház dolgozói közül egyre többen tudják, hogy Andrea többször is ült börtönben, először ráadás kamaszként, miután barátnőjével felfoghatatlan kegyetlenséggel végeztek egy taxissal. Ekkor ragadt rájuk a fantás-gyilkos gúnynév, hiszen a lányok egy vízzel teli üdítős flakonnal csaptak le áldozatukra. A Borsnak sikerült elérnie az áruház egyik dolgozóját, aki neve elhallgatását kérve beszélt a műszakvezetőként dolgozó Andreáról.

– Andi tipikus keménykezű vezető, akinek az ember nem szívesen mond ellent. Én egy kollégámtól hallottam, hogy mit tett szinte még gyerekként, és bevallom, nagyon meglepett a dolog – mondta lapunknak a cég egyik dolgozója, aki rendszeresen egy műszakban dolgozik a ma már 40 éves nővel.

Brutális gyilkosság

Egy órán át rugdosták a taxist, miután leütötték egy fantás flakonnalFotó: Rózsahegyi Tibor / MTI

A honi kriminalisztika történetének egyik legborzalmasabb esete az a kegyetlen gyilkosság, amit 1997-ben követett el két tinilány. Andrea és Diána 14 évesek voltak, amikor kitervelték, hogy megölik és kirabolják a kollégái körében csak Szúnyog néven ismert 29 éves taxist, B. Jánost. A tinik a Ferihegyi Repülőtér közelében lévő kiserdőbe csalták áldozatukat, ahol egy vízzel teli fantás flakonnal leütötték, majd elmondásuk szerint egy órán át taposták az ájult testet „holdjáró”, telitalpú cipőkkel a lábukon. A férfi belehalt a sérülésekbe, a lányok pedig elvitték az autóját. Alig tíz perccel a borzalmas tettük után le is buktak, mivel egy járőrnek feltűnt az úton bizonytalanul, cikázva haladó autó. Andrea és Diána azonnal beismerték tettüket, melyért az előbbi 8 és fél, míg utóbbi 9 évet kapott, tekintettel a korukra. B. Andrea végül 2003-ban kedvezménnyel szabadult, és kezdett új életet.

Andrea 25 évvel ezelőtt követte el a brutális gyilkosságot társával, Diánával Fotó: Rózsahegyi Tibor

Szabadulása után bordélyházat nyitott

Ez az új élet azonban nem azt jelentette, hogy azonnal jó útra tért. Pár hónappal a szabadulása után Győr belvárosában indította el korábbi cellatársával közös vállalkozását, vagyis nyitott egy bordélyházat, ahol fiatalkorúakat is futtattak. Az üzlet másfél éven át virágzott, amikor is a zsaruk lecsaptak a kéjbarlangra, ahol Andrea maga is tevékenyen kivette a részét a „munkából”. Az akkor még mindig csak 20 éves lány újból börtönbe került, ahonnan végül 2009-ben szabadult. A jelek szerint ekkor felhagyott a bűnözéssel és tisztességes munkát keresett. Így került egy nemzetközi cég egyik budapesti áruházába, ahol szép karriert futott be. B. Andrea egészen a műszakvezetésig vitte, vagyis komoly és felelősségteljes beosztásban dolgozik.

Szabadulása után jó útra tért, egy budapesti áruházban dolgozik műszakvezetőként (képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Sokan tudják, mit követett el...

A beosztottjai egy része tudja, hogy a főnökük azonos azzal, aki 25 évvel korábban barátnőjével kitervelte, majd hidegvérrel végre is hajtotta a szörnyű és kegyetlen gyilkosságot, de csak egymásközt beszélnek róla. A cég pedig, védve rovott múltú alkalmazottuk személyiségi jogait, nem köti a dolgozók orrára, ki is az, aki nap mint nap utasításokat oszt nekik. Lapunk úgy tudja, hogy a multicégnél elégedettek Andrea munkájával, ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy elindultak a dolgozói pletykák vele kapcsolatban, vagyis egyre többen tudják, mit követett el a vezetőjük 14 éves korában.

Film is készült a lányokról Az 1997-ben történt gyilkosságról Lányok címmel film is készült. Az író-rendező, Faur Anna fiktív háttértörténetet kreált a két társadalom peremére szorult, prostituálódott tinilányról és az őket (ki)használó, szintén már-már bűnöző-életformába csúszó taxisokról. A filmet 2007-ben, tíz évvel a kegyetlen gyilkosság után mutatták be.