Újabb öngyilkosság rázta meg a békásmegyeri lakótelepet: Rettegnek a horrorház lakói

Hétfő reggel nem sokkal 7 óra után egy 34 éves nő levetette magát egy békásmegyeri toronyház 14. emeletéről. Ugyan a társasház kapuján és faliújságán is figyelmeztetik a lakókat, hogy idegeneket ne engedjenek be a házba, de az épület méretéből adódóan a szomszédok többnyire nem ismerik egymást, így egyiküknek sem tűnik fel, ha velük együtt egy idegen jön éppen a bejárathoz.

Az egyik lakó fel se fogta, mi az, ami zuhan

Így történhetett, hogy valaki az öngyilkossági szándékkal érkező nőt is beengedte. Az idegen pedig beszállt a liftbe, felment a 14. emeletre, ahol aztán egyenesen a folyosó erkélyéhez sietett, hogy ott aztán a korlátra felkapaszkodjon és a mélybe vesse magát. A ház 8. emeletén lakó Hajdú Péter éppen a teraszán szürcsölte a reggeli kávéját, amikor meglátta a zuhanó testet.

Fotó: Dombóvári Tamás / Bors

- Hirtelen fel sem fogtam, mi történik. Arra gondoltam, hogy valaki egy csomagot dobott le, mert olyan többször is előfordult már, hogy egy gyerek lusta volt visszamenni a lakásba a tornacuccáért, és ezért inkább megkérte a szüleit, hogy egy egyszerű módszerrel juttassák le hozzá – mondta a férfi.

Hívták a mentőket, de nem tudtak segíteni

- Amikor ráeszméltem, hogy egy ember fekszik az aszfalton, megijedtem. Szegénynek ki volt tárva a két keze és lába, ráadásul vérben ázott.

Még a pólója is felhúzódott. Hamarosan összesereglettek a járókelők és hívták a mentőket. Ugyan eszembe jutott, hogy lemehetnék segíteni, de bottal is alig tudok járni, ráadásul biztos voltam benne, hogy szegény nő azonnal meghalt – magyarázta Péter.

Hajdú Péter végig nézte a tragédiát Fotó: Dombóvári Tamás / Bors

A sötét folyosó, ami az erkélyhez vezet

A ház egy másik lakója kifejtette: mivel a környéken az övéken kívül csak egy ilyen magas épület áll, a halni vágyók rendszeresen térnek be hozzájuk. A 14. emelet sötét folyosója pedig egyenesen egy erkélyhez vezet …

- Két évvel ezelőtt egy 15 éves lány lett itt öngyilkos, mert gondjai voltak az iskolában. Jó lenne már valami megoldást találni a hasonló tragédiák elkerülésére. Szerintem rácsot kellene szerelni az érintett erkélyek korlátja felé. Akármennyire is sajnálom az elhunytakat, meg kell jegyeznem, hogy aki egy toronyházból kiugrik, másokat is veszélyeztet, hiszen könnyen lehet, hogy ráesik valakire. Ugyan nem itt, hanem Kelenföldön történt, de két éve pontosan így halt meg egy ártatlan családanya! - fejezte be a férfi.