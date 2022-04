Tóth Seron Evelin: konditerembe járok hetente négyszer

Név: Tóth Seron Evelin

Lakhely: Budapest

Életkor: 27

Magasság: 168 cm

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: steak

Kedvenc ital: limonádé

Kedvenc zene: R&B, Hip Hop

Kedvenc parfüm: Erba Pura

Tóth Seron Evelin vagyok, 27 éves. Három évig volt egy saját üzletem, ahol push-up-os nadrágokat forgalmaztunk. Ezt a Covid miatt bezártuk, és most online működünk. Mellette elkezdtem ingatlanozni. Korábban Miskolcon egy kereskedelmi iskolába jártam, de OKJ-s tanfolyammal meg van a bolti eladói, az üzletvezetői képesítésem, sőt még mixeri is és mezőgazdasági technikusi is.

A versenykiírást a TikTok-on láttam, és miután háromszor is kijött, úgy gondoltam, hogy ez lehet akár egy jel is, hogy jelentkezzek. Egyelőre csak az anyukámnak mondtam el. Ő többször is mondta már, hogy induljak ilyen versenyen. Ez számomra új kapcsolatokat, akár fotós felkéréseket is hozhat.

Gyerekkoromban indultam egy szépségversenyen, ott második lettem az unokatesóm mögött. Akkor egy tánciskolába jártam, amivel gyakran jártunk fellépésekre, divatbemutatókra, és ott jött a hír a jelentkezési lehetőségről. A tánc 5-6 éves koromtól elég sokáig benne volt a hétköznapjaimban, mivel zene- és tánctagozatos iskolába jártam, ahol volt hip-hop, R&B, valamint jazz és klasszikus balettoktatás is.

Fotózáson többször is részt vettem már. Jártam Kulcsár Edina modellképző iskolájába, ott is fotóztak, és korábban hívtak több divatmárka reklámozásához is. Volt, hogy rám írtak a facebookon, hogy látták a képeimet és szeretnék, ha jönnék, majd ezek után újabb felkérések érkeztek. Szerettem, hogy kisminkelnek, hogy készülnek rólam gyönyörű ruhás képek.

Egy időben lovagoltam, de most konditerembe járok hetente négyszer súlyzós edzésekre. Bécsben részt vettem egy fitnesz versenyen, ahol kaptam egy aranyérmet. Nagyon vékony vagyok, még ha tésztát tésztával eszem akkor sem hízok, de az edzéssel már sikerült felszednem plusz két kilót.

Ha tükörbe nézek, meg vagyok magammal elégedve. Általában kevés sminket használok, az maximum tíz perc. Ha programom van, akkor kihúzom tussal a szemem, csinálok egy füstösebb alapot, és karakteresebbre csinálom az arcom.

Rengeteg ruhám van. Ha megtetszik valami, azt megveszem. Az elegáns stílust szeretem. Amíg az üzletem megvolt, minden nap magassarkú cipő volt rajtam. Általában szoknyát hordok, ha vacsorázni megyek, akkor ruhát. Nekem a hétköznapjaim is csodálatosak.

Tóth Seron Evelinre ide kattintva tudsz szavazni!