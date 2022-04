„Teljes tévedésben van a baloldali elit”

– Több elemző azt mondja, hogy van még növekedési potenciál a Fidesz bázisát illetően.

A közvélemény-kutatások legnehezebb része a részvétel megjóslása. 2018-ban azt mondták, a Fidesz már kimaxolta magát és mikor napközben jöttek a magas részvételi adatok, Karácsony fel is szólította a köztársasági elnököt, hogy „fel ne merje kérni Orbánt kormányalakításra”. Aztán kisült, hogy az előre jelzettekhez képest szavazóurnákhoz járuló plusz tíz százalék jó része a jobboldalra voksolt. De ezek a mozgások nehezen detektálhatóak előre. Most mindenkinek, akinek fontos Magyarország, illetve a gyermekeink békéje és biztonsága, el kell mennie szavazni és népszavazni, hogy a kommunisták ne jöhessenek vissza, hogy ne ismétlődhessen meg újra 2002. Az tény, hogy a jelenlegi háborús fenyegetés miatt még soha akkora tere nem volt annak, hogy baloldali szavazók is úgy véljék, az ország biztonságának a garanciája a jelenlegi kormányzat.

– Tényleg úgy gondolja, hogy az ellenzék potenciális szavazói jobboldalra voksolhatnak?

Lehetne most hozni kutatási adatokat az egyes táborok mag-, illetve héjszavazóiról, de nézze… A mai zűrzavaros nemzetközi helyzetben a biztos elrugaszkodási pont: Magyarország érdeke. A jelenlegi kormányzás fundamentumai az ezt szolgáló biztonság, stratégiai nyugalom és stabilitás. Ezzel szemben a baloldali politika jól láthatóan a békességtől, egyensúlytól távoli helyzetekben érdekelt, mert – tévesen – úgy gondolják, hogy a káoszt, az anarchiát majd a saját javukra tudják fordítani. A 20. század történelméből ismert eseteket most csak jóindulatból nem említve, az elmúlt 12 évben erre volt példa „kicsiben” a vandál tüntetések, a parlamenti cirkuszolás, a közmédia „elfoglalása” – nagyban pedig a migráció, a járvány vagy a háborús krízis során tanúsított súlyosan felelőtlen magatartás. A lelki toprongyok mindig azt hiszik: „minél rosszabb, annál jobb”. A jelenlegi helyzet nagyon viszont élesen a felszínre hozta a képességek hiányát a baloldalon, illetve felértékelte a mögöttünk hagyott évtized korábban említett sziklaszilárd teljesítményét. Az emberek pedig általában, pláne veszélyhelyzetben a "jó" stabilitást keresik, pártpolitikai preferenciától függetlenül.

