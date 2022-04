Tarlós István: Szétszedtek volna, ha az én időmben ekkora a káosz Budapesten

Interjút adott a Metropolnak a volt főpolgármester. Tarlós István elmondta: szerinte a mostani főpolgármester nem ismeri Budapestet, és nem is a városra koncentrál.

Egymás torkának ugrott a baloldal Zuglóban, mintha a parkolási korrupciós botrány után baloldali belháború, leszámolás kezdődött volna… Mi a véleménye erről?

A belső leszámolásról nekem nincs mit mondanom, a részleteket nem ismerem, de szerintem várható volt. A zuglói parkolási história már a kerületi szerződéskötéskor kimondottan zavaros volt.

Karácsony, aki kezdeményezte a zuglói fizető parkolást, nagy nyilvánosság előtt jelentette be, hogy tud róla, miszerint botrányos.

Karácsony nagyon félhetett valamitől, vagy valakitől,

de elkövette azt a hibát, hogy személyesen maga kötötte meg végül a szerződést, úgy, hogy még csak fel sem függesztette az erről szóló döntést. Az számomra egészen valószínűtlen, hogy ő maga pénzezik. Az nemigen elképzelhető. Most (már lassan két éve) a Karácsony-féle fővárosi vizsgálóbizottság vizsgálja a parkolási ügyeket. Viszont a bizottság nem ám az általuk gyanúsnak tartott szerződéseket (például a zuglóit) veszi górcső alá. Eszében sincs. Azt keresi, hogy – az egyébként kerület(ek) kezdeményezésére – módosítgatott fővárosi alaprendelet miért nem szigorúbb. Ennek természetesen semmi köze ahhoz, hogy egy kerület saját hatáskörében szabályos szerződést kötött-e, vagy sem. Azt biztosan nem tartalmazza, hogy nosza, kössetek korrupciós megállapodást. A főváros 2010 után egyetlen parkolási szerződést sem kötött. Kezdeményeztem központosítani a parkolási kérdéseket, de a kerületek többsége ebben nem volt partner. Hozzáteszem, 2019-ben még kilenc kerületben egyáltalán nem volt fizető parkolás. A központosítás mai napig nem történt meg, bár Karácsony a kampányban megígérte.

Mintha Hadházy Ákos venné át az uralmat a baloldal fölött Zuglóban. Hogy vélekedik erről?

Visszaél a mentelmi joggal. Gátlástalanul rágalmazhat, mert tudja, hogy magánvádas kezdeményezésre nem adja ki a Parlament, polgári peres eljárás keretében pedig nem hoznak ítéletet rágalmazási ügyben, mert a rágalmazás Btk-s kategória. Azt én nem tudom, mikor mond igazat, mikor nem, de ilyen embernek valószínűleg születni kell. Ilyenné válni nem nagyon lehet. Bármelyik ellenzékivel inkább mennék sivatagi őrjáratba, mint Hadházyval. Mellette sose mernék elaludni, vagy őrizetlenül hagyni a kulacsomat.

Hadházy zuglói szerepe ködös. Nem kézenfekvő, hogy miért ott indult, mikor semmi köze Zuglóhoz,

de biztos, hogy jelölését követően kutakodott Zuglóban. Ők Márki-Zayjal unokatestvérek. Vannak, akik összefüggést vélnek felfedezni Hadházy zuglói fellépése és Karácsony érthetetlen és váratlan előválasztási visszalépése között. A folytatólagos mószeroláson, és a kettős mérce rendszerszerű alkalmazásán kívül semmilyen politikusi teljesítmény nem fűződik Hadházy nevéhez. Saját pátriájában sorra vesztette el a választásokat is. Emellett mérhetetlenül közönséges és ordenáré. Jelenleg hisztérikusan hirdeti, hogy az ellenzék ne is menjen be a Parlamentbe, de a mandátumát azért persze felvette.

Mit szólt az országgyűlési választások eredményéhez?

Örülök, mert a jövő generáció megsínylette volna, ha az ellenzék nyer. Inkább az arányok leptek meg kissé, de valójában ez sem véletlen. Életszerűtlen képződmény volt ez a hatpárti katyvasz, ahol tán a gyűlölet volt az egyetlen igazi közös nevező a hatalomvágyon kívül. Egyszerűen nem kormányzóképesek, és ez nagyon átütött az éteren. Most meg tovább átkozódnak és vádaskodnak, már egymás ellen is. Budapesten azért nyerhetett az ellenzék, mert itt koncentrálódik az összes szélsőséges, balos, és neokonzervatív (liberális) véleményformáló értelmiségi, tovább a többségében hasonló felfogású online média is itt a leghatékonyabb. A 2010-2019 közti ciklusainkat én kegyelmi állapotnak nevezem. Európában a fővárosok közül már csak Madridnak van jobboldali főpolgármestere. A budapesti viszonyokra jellemző az is, hogy ha az én időmben lett volna ilyen folytatólagos káosz a városban, engem az ellenzéki média már rég ízekre szedett volna. Most viszont nem győz bűvészkedni.

A volt főpolgármester örül, hogy az áprilisi választások úgy alakultak, ahogy Fotó: Bánkúti Sándor

Milyen főpolgármesternek látja Karácsony Gergelyt?

Ingatag a többsége a közgyűlésben, amin tovább rontott a DK-val való, részéről ésszerűtlen peckeskedése.

Karácsony nem ismeri eléggé Budapestet. Túlságosan kiszolgáltatott, és nem is a városra koncentrál elsősorban.

A komolyabb, futó fővárosi projektek (pl. M3-as metró, infrastruktúrafelújítás) mind tőlünk erednek. Nem volt szerencsés a kormánnyal való kapcsolatának hűvössé formálása sem, amit ő maga gerjesztett. Különösen a kampányban esett túlzásokba.

Karácsony Gergely nagy illuzionista.

Minden általa beharangozott nagyobb lélegzetű ügyben hatásszüneteket követően vég nélküli „társadalmi vitát” kezdeményez, majd a gyakorlatban „nagy bejelentésekkel” megszakított helybenjárás következik. Ilyen nagy ügyek az árvízvédelem, a közlekedésbiztonság, a klímavédelem stb. A Csillaghegyi öblözet árvízvédelme esetében például az általa évekig erőltetett Királyok útja nyomvonalon öt év alatt biztos egy kapavágás sem történik. Ha valamit eltol, azonnal vagy a kormányra, vagy rám mutogat, és menekül.

120 év után vasárnap újra felszáll a léghajó a Városligetben, kész a Magyar Zene Háza… Mi a véleménye a Liget-projekt látványos fejlesztéseiről?

A Városligetben jóval korábban is megvalósítottak nagy projekteket. Például ide épült a Hősök tere, a Műcsarnok, a Szépművészeti Múzeum, a Vampetics vendéglő (Gundel), a Vajdahunyad vára, a Széchenyi fürdő, Állatkert, vagy a Műjégpálya. Ha mindig úgy gondolkodtak volna, mint ma a „zöldek”, úgy mindez nem lenne. Ahogy, ha most ők érvényesülnének, akkor például a Zene Háza sem A ’70-es években egyébként a BNV kiköltöztetésével jelentős zöld területet nyertek vissza.

A liget funkciója nem változik, nem csökken a zöldterület.

A zöldek zúgolódnak, de a Liget – részben – került, törvény erejénél fogva állami vagyonkezelésbe, a kiemelt projektek megvalósítása érdekében. A tulajdonosok továbbra is a Főváros és Zugló önkormányzata. A zöldek zúgolódnak, de 2015-ben, a törvény hatályba lépésekor Zugló sem tett hivatalos lépést az állami vagyonkezelői joggal szemben. A folyó projektek elleni tiltakozások cáfolhatatlanul politikai indíttatásúak.

A hajléktalanügyeket hogyan kezeli a mai fővárosi vezetés Ön szerint?

Tipikus szélsőliberális megoldás tanúi lehetünk. Mi a város közterületeinek tömegek által használt elemeit visszaadtuk eredeti funkcióiknak. Ám ezzel együtt fejlesztettük az ellátó rendszert, kórházat is létesítettünk a hajléktalanoknak, és a Máltai Szeretetszolgálattal megszerveztük az utcai segélyhálózatot. Ma, úgy látom, a gyakorlatban ezen a téren nem történik semmi, ami hasznos lenne bárkinek is.

(Metropol)