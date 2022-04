Rémálom: Medve támadt egy 8 és egy 11 éves kisgyerekre Örményszékesen

Kétségbeesett férfi hívta a segélyvonalat a Szeben megyei Örményszékesen, miután meglátta, hogy egy hatalmas barna medve marcangol két kisgyereket - írta a Maszol.

A katonai tűzoltók és a mentők is azonnal a helyszínre érkeztek, az állat ekkorra már elmenekült, a 8 és 11 éves gyerekek pedig erősen véreztek. Bár a sérülések súlyosnak tűntek, szerencsére mind a két gyerek eszméleténél volt és stabil állapotban, egyiküket a helyszínen el is látták, a másik kicsit viszont kórházba vitték, ugyanis bár túlélte a támadást, de a medve a csípőjén és a fején is megharapta.

Nem ez az első hasonló eset, az elmúlt időszakban több medvetámadást is regisztráltak a környéken, egy állatot pedig ki is lőttek Hargita megyében.