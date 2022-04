Putyin bevetette az Insta-hadsereget, a közösségi hálóval igyekszik megnyerni a háborút

Február 24-én hajnalban támadta meg Oroszország Ukrajnát. Bár előbbi ország hadserege jóval fejlettebb és nagyobb is, az orosz invázió már az első perctől kezdve jól láthatóan akadozik. Egyes informátorok szerint olyan rosszul alakulnak a dolgok, hogy még saját tábornokai sem teljesen őszinték Putyinnal, aki a legfrissebb híek szerint már békét sem hajlandó kötni, sokkal inkább minél nagyobb területet elfoglalni az országból. Ráadásul egyes találgatások szerint az oroszok "szent napján", május 9-én szeretnék lezárni a hadműveleteket, természetesen valamilyen jelentős győzelemmel.

Igen ám, csak ha a felső vezetés nem is látja pontosan, mi történik a harcmezőkön, a katonák igen, és egyre kevesebb kedvük van harcolni. Most azonban Putyinék bevetették a "női hadosztályt", hogy az orosz bakák morálját feljavítsák. Ha nem is mindenütt személyesen, de az Instagramon már hadrendbe álltak a "Győzelem nővérei" névre hallgató csinos hölgyek, akik régi orosz katonai nővérruhában, fejkötőjükön Z-betűvel (mellyel az orosz csapatok a saját harckocsijaikat és egyéb járműveiket is jelölik) pózolnak a friss fotókon és videókon.

A divatmagazinokat idéző felvételek egyértelműen az orosz propaganda részét képezik. A csinos fotóalanyokat "azon katonák feleségeiként és barátnőiként írják le, akik részt vesznek az Ukrajna elleni speciális hadműveletben az ország demilitarizálása és nácitlanítása céljából". (Mint ismert, Putyin többek közt a náci eszmék ukrajnai elterjedésére hivatkozva támadta meg az országot.)

Az persze kérdéses, hogy pár valóban csinos hölgy mennyire billenti helyre az orosz katonák harci kedvét, és változtatja meg a harcok állását, abban azonban szinte biztosak vagyunk, hogy a "barátnő és feleség" jelzők helyett a "modellek" helyesebb lenne, bár nyilván propaganda-szempontból nem hangzik olyan jól. Az egyik nővér például az az Alyona Boyko, akinek az Instagramon és a TikTokon 30 ezer követője van – bár előbbi oldalát épp Putyinék cenzúrája miatt nem lehet elérni oroszországi IP-címről. De nővérkének öltözött a Young Miss Luhansk 2020 szépségverseny első udvarhölgye, valamint egy színésznő, Anastasia Chepurova is.

(Via)