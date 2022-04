Népharag zúdult a mentő előtt száguldó Audisra: rendszámáért könyörögnek, hogy feljelenthessék

Valóságos népharag zúdult arra az audis sofőrre, aki még a türelmes és sokat látott mentősök mércéjével is döbbenetes dolgot művelt az M1-es autópályán Komárom és Tatabánya között. A mentősök ugyanis éppen egy beteggel rohantak az autópályán, a sziréna és a villogó fények láttán pedig majdnem minden autós azonnal elmanőverezett az útból. Kivéve egyiküket, egy Audis ugyanis fogta magát, és inkább a mentősök előtt száguldozott, folyamatosan tolva le az előtte haladó autósokat. Ha ez nem lett volna elég, a mentősöknek még jól láthatóan be is mutogatott, jelezve: ő bizony nem fogja elengedni őket:

- Bő 20 percen át viselkedett így az autós. Ami még emelte a fényét, hogy folyamatosan hol egyezményes jelet használva, hol pedig az ujját billegtetve adta tudomásunkra, hogy nem engedi, hogy megelőzzük és többször is durva veszélyhelyzetet teremtett az autópályán, a kb. 10 centis követési távolsággal - írta a Budapesti Autósok Közösségének olvasója, a mentő utasa - Ha ő balesetezik, az autónkban levő súlyos állapotú hölgy ellátása is később történt volna meg - tette hozzá.

A videó rövid idő alatt körbeszáguldott az interneten, a felvételek láttán pedig az egész ország egy emberként hördült fel, többen könyörögnek az autós rendszámáért, hogy feljelenthessék, mint mondják, egy ilyen sofőr nem csak magára, de a többi autósra is veszélyt jelent. Úgy tudjuk, többen már el is juttatták a rendőrségre a felvételt. Az ügyben felkerestük az illetékes rendőrséget, ahogy választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Dr. Borbély Zoltán, közlekedési szakjogász elmondta a Borsnak, hogy a Kresz 42. paragrafusa kimondja: akár félreállással, akár megállással, de biztosítani kell a megkülönböztetett fény- és hangjelzéssel haladó járműveket.

150 ezres bírságtól az eltiltásig

- Ami történt, elsőbbség és előzés szabályának megsértése, ez esetben nyilván az elsőbbségi szabály a lényeg – magyarázta Borbély - Ez 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot jelenthet és természetesen még járművezetéstől eltiltás is szóba kerülhet – sorolta. Hozzátette, hogy a sofőr jelleme esetleg járművezetői alkalmassági kérdéseket is felvethet:

- Ilyen esetben meg lehet vizsgálni a pályaalkalmasságát is, ugyanis egy ilyen tett közúti pályaalkalmassági kérdéseket is felvet: egy olyan jellembeli adottságot, amely kihathat a járművezetői alkalmasságra – vélekedett.