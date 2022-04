Időutazó fedte fel II. Erzsébet halálának időpontját

Pár napja töltötte be a 96-ot II. Erzsébet brit királynő, akiért érthetően mindenki aggódik. Épp ezért a család azt a döntést hozta, hogy egészsége érdekében semmilyen hivatalos eseményen nem fog már részt venni. Ráadásul pár hónapja egy brit bulvárlap szentül állította: az uralkodónő már el is hunyt, csak ezt még nem erősítették meg hivatalosan. Persze pillanatok alatt kiderült, hogy a halálhír kacsa, ám most újabb információmorzsa tartja izgalomban az udvar életét követőket, méghozzá a legfurább forrásból: egy magát időutazónak nevező TikTok-felhasználó ugyanis tudni vélik, mikor fog meghalni Erzsébet.

150 ezer követőjének Kawhi Leonard arról számolt be, milyen eseményekre számíthatunk 2023-ban és 2024-ben: többek közt 2023 novemberében Donald Trump újra elnök lesz, 2024 januárjában Kalifornia átéli a térség eddigi legnagyobb földrengését, márciusban pedig II. Erzsébet távozik az élők sorából.

Persze azért nem árt erőteljes fenntartásokkal kezelni az ehhez hasonló "jóslatokat"...