Ezek a jó sonka ismertetőjegyei – Így nem tudnak becsapni

Van füstölt paraszt sonka, füstölt tarja, füstölt comb, darabolt comb, füstölt szív sonka, sült sonka, mézes sült sonka, mangalica füstölt főtt sonka, füstölt csülök, mangalica szárított sonka, spárgás főtt sonka, burgundi sonka, fekete erdő sonka, isztriai szárított sonka. Az árak a tavalyihoz képest 15-20 százalékkal nőttek.

A húsvéti sonkák jellemzően füstöltek. A nagyüzemi füstölés mellett ma is vannak olyan mesterek, akik házilag megcsinálják, de Petró Gábor, a Petró Hentes dinasztia fiatalabb tagja szerint, az már egy külön tudomány.

Fotó: Knap Zoltán / Bors

Különösebb trendek nincsenek, évek óta ugyanaz kerül az asztalokra. Sokan keresik a kötözött sonkát, aminek én nem vagyok nagy híve, mert bár kívülről lehet szép, de ahogy összehajtogatják a húst a hálózás előtt, abból a szeleteléskor érhetik az embert meglepetések: lehet zsíros és csúnya. Jómagam a darabolt, háló nélküli sonka vásárlását javaslom

– mondta Gábor a Borsnak. – Nagyobb család esetén érdemes parasztsonkát venni, ami combból készül. Ez bár lehet még 10-15 kiló is, de mi szoktuk vágni, viszont erre az igény évek óta csökken. Ezt általában rendelésre áruljuk, és ritkábban lapockából is készül. A hagyományos füstölt sonka készítés a csontozással kezdődik. Ezután jön a formázás, hogy szépen mutasson. Így lesz szív alakú a szívsonka, aminél a combot, a parasztsonkával ellentétben, teljesen kicsontozzák. Ezután áll sóban és páclében, akár öt-hat hetet, de ha valaki azt szeretné, hogy évekig elálljon, akkor tovább. Viszonylag hűvös helyen kell tartani és két-három naponta át kell forgatni. Egy nap alatt egy centit „halad” a só a húsba. Ennek könnyítésére találták kik a sós víz befecskendezését, de ez nem az igazi. Ezek nagyon puhák, csorog belőlük a lé, viszont igaz, hogy ez is megfő. Eddig házilag is el lehet jutni, de a sarkalatos pont a több napos füstölés. Az külön szakma, a hentes szakmán belül. és komoly hozzáértést követel. A kísérletezés túl drága, érdemesebb boltban készen vásárolni – javasolta Petró Gábor.

Fotó: Knap Zoltán / Bors

Ezek a jó sonka ismertetőjegyei: Az ország különböző pontjain különböző árakon juthatunk hozzá az ünnepi asztal ékességéhez, azonban a többség nem is tudja, hogy mire kell figyelnie, amikor sonkát veszünk. A NÉBIH összegyűjtötte azokat a tudnivalókat, hogy miről is ismerjük meg a jó sonkát. Érdemes a jelölést elolvasni, ami egyértelműen megmutatja, hogy milyen típusú és minőségű termékkel van dolgunk. A címkén a nyers sonkák esetében a „nyers sonka”, a hőkezelt sonkák esetében „főtt sonka” vagy „sült sonka” megnevezések láthatóak. Fontos figyelni a lejárati idő mellett, és ellenőrizni, hogy a sonka ne legyen túl kemény vagy beszáradt, illetve számít, hogy a termék nyomás nélkül ne engedjen levet.