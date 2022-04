Egymásra nyitottak tüzet a hadizsákmányért orosz katonák Herszonnál

A tűzpárbaj a Herszon megyei, oroszok által megszállt Kyselivka környékén tört ki, az ukrán hírszerzés szerint burját és csecsen katonák estek egymásnak. Az ukrán Pravda úgy tudja, hogy mindkét csapat közel 50-50 fővel vett részt a harcokban, a férfiak nyakló nélkül lövöldöztek egymásra, de eddig sem a sérültek, sem pedig a halottak száma nem ismert.

Az ukrán titkosszolgálat szerint a lövöldözést az robbanthatta ki, hogy a csecsen katonák egymás között dobták szét a megszerzett hadizsákmányt, a burját csapatok viszont igazságosabb elosztást követeltek. Miután azonban szép szóval nem tudták őket meggyőzni, tüzet nyitottak egymásra.

A két csapat közti viták egyáltalán nem ritkák, ugyanis mostanában a burjátok vonakodnak a harctól, mivel míg őket mindig a legkeményebb csaták pontjaira küldik, addig a csecsen egységek a háttérben maradnak, egyfajta barikádozó különítményként szolgálnak, feladatuk pedig az, hogy tüzet nyissanak azokra az orosz csapatokra, akik megpróbálnak visszavonulni.

Nem is ez az első összecsapás a két társaság között, hasonló esetekről számoltak be a zaporizzsjai Fedorivka faluban is, miután az alacsonyabb rangú katonák lázadozni kezdtek: becsapva érezték magukat, állításuk szerint megtévesztő katonai szerződéseket írattak alá velük, hogy elcsalják őket harcolni. Az eset után azonban a helyi lakosok szerint az orosz biztonsági szolgálat emberei is a helyszínre érkeztek, ahol kihallgatták, és ismeretlen helyre vitték a lázadozó katonákat.