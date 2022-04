Ebédkor még minden rendben volt, negyed hatkor már az életemért küzdöttek az orvosok

Egyik pillanatról a másikra omlott össze annak az édesanyának az élete, aki jelenleg is kórházban tölti az ideje nagy részét. Noha többek közt az egyik kezét is elvesztette, hálás, hogy életben van.

– Karácsonykor, amikor felkeltem, még teljesen jól voltam. Fél háromkor megettük az ünnepi ebédet, negyed hatra pedig már az életemért küzdöttem – idézte fel azt a bizonyos napot az angliai Peterborough-ban élő Sadie.

A kétgyermekes nő délután egyik pillanatról a másikra rosszul lett, kórházba szállították, ahol két hetet töltött el gépekre kötve, élet és halál közt lebegve. Mint kiderült, egy vesekő miatt alakult ki nála szepszis, azaz vérmérgezés.

– Azonnal a műtőbe vittek, ahol szeptikus sokkot kaptam, és majdnem meghaltam.

Mint meséli: a két hét alatt, amíg gépekre volt kötve, semmit sem javult az állapota. Már épp lemondtak róla az orvosok, le akarták kapcsolni az őt életben tartó gépeket, amikor váratlanul elkezdett reagálni a szervezete a belepumpált antibiotikumokra. Mondhatni: valóságos csoda, hogy ez történt.

– Amikor magamhoz tértem a kómából, azt mondták, mind a négy végtagomat el fogom veszíteni a vérmérgezés miatt. A kezem és a lábam is teljesen fekete volt, de egy idő után a bőröm elkezdett gyógyulni.

Sadie kezeit végül plasztikai sebészek mentették meg a teljes amputációtól: míg a hüvelykujja épen maradt, a másik négy ujj helyett a hasából szereztek neki bőrt. Igaz, az eredmény nem épp átlagos, de az anyuka ennek is örül. El is nevezte a kézfejét "Sharkey-nak", azaz Cápácskának. Sajnos, mint meséli, párja nem volt olyan elnéző: gyakorlatilag amint lekerült a kötés a kezéről, a férfi szakított vele.

Sadie Kemp amellett, hogy a gyógyulásra fókuszál, valamint neveli 16 éves illetve kétéves fiait, TikTok-csatornáján is rendszeresen számol be történetének újabb és újabb állomásairól. Videóiból tisztán kivehető: míg mások összetörtek volna ilyen csapás következtében, ő hálás a sorsnak, hogy életben van, és ujjai elvesztését is igyekszik a lehető legtöbb humorral felfogni. Barátai online adománygyűjtésbe kezdtek, amin eddig több mint 42 ezer font (19 millió forint) gyűlt össze.