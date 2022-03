Szabó Klaudia: a fizum felét ruhákra költöm

Név: Szabó Klaudia

Lakhely: Budapest

Életkor: 20

Magasság: 167 cm

Csillagjegy: Skorpió

Kedvenc étel: pizza

Kedvenc ital: narancslé, limonádé

Kedvenc zene: Rihanna - Umbrella

Kedvenc parfüm: Zara - Vanilla

Szabó Klaudia vagyok, 20 éves, és egy belvárosi szállodában dolgozom felszolgálóként, mellette pedig rendezvényszervezőnek tanulok. A vendéglátás mindig érdekelt, ezért választottam ezt a munkát.

Egy szakgimnáziumba jártam és turizmus szakon tanultam. Később rendezvény- és esküvőszervező szeretnék lenni. Szeretek emberek között dolgozni. És jó érzés lehet valakinek az élete nagy pillanatát boldogabbá tenni. Én magamnak is sok emberes, nagy lagzis, nagy esküvőt szeretnék rózsaszín és fehér virágokkal.

Ha tükörbe nézek, szeretem a szemem színét, a hosszú, természetes szempilláimat. Általában 20 percet ülök a tükör előtt, hogy sminkeljem magam. Több fotózáson is voltam már, de azok viszonzáson alapon működtek. A képeket megmutatom a családomnak és megosztom a neten. 4000 körül vannak a látogatók ismerősök és ismeretlenek. Dicséreteket kapok.

Hétköznapi ruhákban érzem legjobban magam a fotózásoknál. Ezen kívül az elegáns és a sportos viseletet keverem. Egyiknek sem vagyok szélsőségesen a híve. Nagyon elegánsat karácsonyra, esküvőkre, elegánsabb szórakozóhelyekre veszek csak fel. Rengeteg ruhám van, legalább a felét soha nem hordom. Kidobni semmit nem szoktam, inkább rászorulóknak ajándékozom, ha már biztosan nem lesz rá szükségem vagy eladom. Saját pénzemet költöm, a fizum felét ezekre költöm.

A szépségverseny számomra nagy álom volt, és ez már, hogy a fotózáson részt vehettem, 50 százalékban teljesült. Már tavaly is szerettem volna jelentkezni, de akkor közbe jöttek dolgok. A mostani munkahelyemmel már össze tudom egyeztetni. Tudják a barátaim, a párom, a családtagjaim, hogy jelentkeztem. Egy ilyen elhatározás lehetőségét régebbi ismerőseim is tudták. Szerintem örülni fognak, hogy most megtettem.

Azt látom, hogy sokan megnéznek az utcán, és ha ez nem tolakodó, akkor jól esik. Két éve voltam Horvátországban nyaralni, és ott is észrevettem, hogy megnéznek. A munkámnál is sok dicséretet kapok. A páromat nyáron ismertem meg a munkámmal kapcsolatban, és az szerelem volt első látásra.

Szabó Klaudiára ide kattintva tudsz szavazni!