Rejtély, mit csinálnak Bajnaiék a magyarok adataival

Az Index sorozata első két részében bemutatta, miként szerzi meg és viszi ki az országból a Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám érdekeltségébe tartozó DatAdat cégcsoport a magyar választók adatait, hogy azokat felhasználva igyekezzenek befolyásolni a választások végeredményét, miként tették azt az ellenzéki előválasztás esetében is. Bemutatták azt az amerikai baloldalhoz köthető kapcsolati hálót is, amelynek segítségével Bajnai és kollégái tevékenységüket végzik. A volt miniszterelnök és Ficsor Ádám datadatos cégcsoportja ugyanis ezer szállal kötődik a Demokrata Párthoz, mint a Datad.at tájékoztatási igazgatója, Patrick Frank fogalmazott: annak is a szélsőbaloldali szárnyához.

„Minél többet tanulni az emberről, hogy át tudd fordítani”

A cégcsoport tevékenységének lényege, hogy „profilozzák” a választókat feltehetőleg azok tudta és explicit beleegyezése nélkül. A volt titokminiszter, Ficsor Ádám erről egy a lap birtokába került beszélgetésen a következőket mondta: „És amit csinálunk, hogy egyfajta CRM-et építünk erre, ahol mi látjuk, kit mi érdekel, mik a témák ott.”

EZ AZ ÚGYNEVEZETT CRM EGY OLYAN ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉSI RENDSZER, AMELYBE – PATRICK FRANK, A DATAD.AT TÁJÉKOZTATÁSI IGAZGATÓJA ELMONDÁSA SZERINT – HA BERAKJÁK AZ EMBEREKET, KATEGORIZÁLNI TUDJÁK ŐKET, ÉS BELEHELYEZNI KÜLÖNBÖZŐ PROFILÚ CSOPORTOKBA, AMELYEK SEGÍTSÉGÉVEL AZTÁN KÜLÖNBÖZŐ TARGETÁLÓ ÉS HIRDETŐ ESZKÖZÖKKEL MEGSZÓLÍTJÁK ŐKET.

Ahogy Patrick Frank egy beszélgetésben fogalmazott: „Minél többet kell tanulni az emberről, hogy aztán át tudd fordítani.”

Külföldön dolgoznak a magyarok adataival

A magyarországi választók adatait külföldre – többek között Ausztriába és Észtországba – viszik ki. A balti állam ugyanis arról híres, hogy egyfajta GDPR-paradicsom, ahol nem ellenőrzik megfelelően a megszerzett személyes adatok legális felhasználását. Így a Datapraxis OÜ nevű észtországi fiókvállalatukon keresztül Bajnaiék, valamint a cégben szintén érdekelt és régóta az amerikai demokraták vezető köreinek dolgozó barátaik, Mark Steitz és Laura Quinn, lényegében azt csinálnak a magyar választók adataival, amit csak akarnak.

AZ IS BESZÉDES, HOGY A LAP INFORMÁCIÓI SZERINT A DATAD.AT AUSZTRIÁBÓL VÉGZI A MAGYAR ELLENZÉK KAMPÁNYÁT SEGÍTŐ MUNKÁJÁT.

Ennek az együttműködésnek a tényét egyébként maga Márki-Zay Péter is elismerte, aki nemrég az ATV-nek nyilatkozva elárulta, hogy valóban igénybe veszi miniszterelnöki kampányához a DatAdat szolgáltatásait, aminek munkatársai valamiért inkább külföldről utaznak be szükség esetén, de a munka nagy részét az országhatáron kívül végzik el.

„Talán éppen a barátaid barátai”

A DatAdatnál sem igen csinálnak titkot a cég és annak vezetői amerikai hátszeléből. Patrick Frank, a Datad.at tájékoztatási igazgatója egy beszélgetésen, amikor a céget vezető egykori titkosszolgálati miniszterről, Ficsor Ádámról kérdezték, a következőket mondta:

Igen, ő a cégvezető. Van egy igazgatóság, és a befektetők be vannak vonva egy bizonyos szintig, ők mind progresszívak. Talán éppen a barátaid barátai.

Az pedig, hogy kik is lesznek ezek a progresszív barátok, már Bajnai Gordon miniszterelnökké választásakor eldőlt. Az Index értesülései szerint ugyanis Bajnai már 2009-ben, mielőtt felállította volna a kormányát, elment az amerikai nagykövetségre, hogy egyeztessen az előtte álló feladatokról.

Egy a Wikileaks által közzétett diplomáciai táviratból, amelyet a követség küldött Washingtonba – és amelyet a CIA-hoz, az amerikai védelmi minisztériumba és a külügybe is eljuttattak –, kiderül, hogy a Bajnai-kormány leendő tagjai közül az amerikaiak különös figyelmet szenteltek Ficsor Ádámnak.

A TITKOSSZOLGÁLATI MINISZTERNEK JELÖLT FICSORRÓL AZT ÍRTÁK, HOGY JÓ KAPCSOLATOT ÁPOL A NAGYKÖVETSÉGGEL, ÉS ÉRDEMESNEK TALÁLTÁK RÁ, HOGY RÉSZT VEGYEN AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÜLFÖLDIEKNEK SZÓLÓ VEZETŐI PROGRAMJÁBAN (IVLP – INTERNATIONAL VISITORS LEADERSHIP PROGRAM) IS.

Álmaikban Amerika visszainteget

Ficsor érdekes módon mindössze öt hónapig volt titkosszolgálati miniszter, majd azzal az indoklással mondott le posztjáról, hogy összeférhetetlennek tartja a miniszterséget azzal, hogy indulni kíván az MSZP jelöltjeként a 2010-es választásokon. A lap információi szerint a váratlan lemondás valódi oka azonban az volt, hogy Ficsor – az után a pár hónap után, melynek során belelátott a magyar szolgálatok működésébe, és hozzáfért szenzitív anyagokhoz – elfogadta az amerikaiak meghívását, és kiutazott, hogy részt vegyen az IVLP-programban.

A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN NEM SOKKAL EGYÉBKÉNT MAGA BAJNAI GORDON IS AMERIKÁBA MENT, HOGY OTT VÁLLALJON EL EGY VENDÉGELŐADÓI POZÍCIÓT A WASHINGTONI JOHNS HOPKINS EGYETEMEN.

Itt és ekkor építhették ki Ficsorral azt a kapcsolati hálót, amelyet most felhasználnak a magyar választók adatainak megszerzéséhez és kezeléséhez, hogy azokkal a miniszterelnöki székbe segítsék azt a Márki-Zay Pétert, aki korábban maga is évekig az Egyesült Államokban élt.