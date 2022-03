Nyomorba taszítanák a magyarokat a baloldal energetikai szankciós követelései – videó

A magyarországi baloldal célkeresztjében áll évek óta a paksi atomerőmű és annak bővítése, a Paks 2 beruházás. Az orosz-ukrán konfliktus éleződése, majd a katonai akció megindítása után újult erővel folytatták a támadássorozatot, valóságos össztüzet zúdítottak a projektre, annak azonnali felfüggesztését követelték szinte óránként – írja az Origo.

Súlyos árat fizetnénk a baloldal szankcióiért

Elöljáróban érdemes felidézni ismét, hogy

STRATÉGIAILAG MILYEN FONTOS SZEREPET TÖLT BE A MAGYAR ENERGIAELLÁTÁSBAN A PAKSI ATOMERŐMŰ.

Az egyik ilyen adat azt mutatja,

HA A PAKSI ATOMERŐMŰ ÁLTAL MEGTERMELT VILLAMOS ENERGIÁT SZABADPIACRÓL SZEREZNÉNK BE, AKKOR A CSALÁDOK REZSIKÖLTSÉGE A NÉGYSZERESÉRE EMELKEDNE.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a családok éves, 92 147 forintos rezsiköltsége 264 564 forinttal, 356 693 forintra nőne. A paksi atomerőmű évente mintegy 14 terrawattóra villamos energiát termel, ekkora mennyiség szabadpiaci beszerzése a jelenlegi árakon mintegy 1200 milliárd forinttal kerülne többe évente az erőmű jelenlegi önköltségi árához képest.

A baloldal ennek ellenére folyamatosan, naponta többször támadja a paksi beruházást. Márki-Zay Péter február 24-én az orosz nagykövetség előtti tüntetésen azt mondta: „És végezetül három további kérésünk is van (...). Az egyik, hogy csatlakozzon az Európai Unió szankcióihoz, és haladéktalanul függesszék fel Paks-2 engedélyezési eljárását." Egy nappal később a baloldal miniszterelnök-jelöltje a közösségi oldalán ezt írta: „Követeljük, hogy azonnali hatállyal függesszék fel a Paks 2 beruházás előkészítését!"

Márki-Zay a február 27-i élő bejelentkezésében a Facebookon megismételte a fenti követelését arra hivatkozva, hogy a finnek is felfüggesztették az orosz erőmű engedélyezését. Ezek után február utolsó napján, és március elsején is Facebook-bejegyzésben sürgette a Paks 2 leállítását.

De Gyurcsány Ferenc sem akart lemaradni a „kapitány" mögött, a baloldal vezére is a közösségi oldalán támadta a beruházást a háborús konfliktus kapcsán február 25-én: „A magyar kormánynak világosan fel kell lépnie az orosz agresszió ellen! Tegye meg, amit megtehet - függessze fel a paksi beruházást és vágja el magát a putyini politikától!"

A DK elnökének felesége, Dobrev Klára március elsején csatlakozott a kampányhadjárathoz, amikor szintén a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést: „Követeljük Orbán Viktortól, hogy (...) még ma állítsa le a Paks2-beruházást!"

Azonnal felfüggesztenék a beruházást

Az atomerőmű egyik legdühödtebb ellensége a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea, aki szenvedélyesen támadja évek óta a magyarországi orosz beruházásokat, köztük kiemelten a paksi bővítést. „Tudjuk, hogy ön számos nyugati országgal ellentétben semmilyen magyar szankciót nem fog bevezetni Putyinnal szemben, mi viszont április 3-a után az új kormányban azonnal felfüggesztjük a paksi orosz beruházást (...)" - írta a közösségi oldalán február 25-én.

Március elsején ismét nekirontott a kormánynak, egymás után két posztban is. Előbb ezt írta: „Kormányváltás után befejezzük a hazánkat veszélybe sodró hintapolitikát, és megerősítjük szövetségünket az Unióval és a NATO-val. Azonnal felmondjuk a Paks2 atomszerződést, és kitiltjuk az orosz kémbankot!" A következő bejegyzésében pedig úgy fogalmazott: „Egy biztos: elég volt a hazudozásból, a pávatáncból, április 3. után az új kormány valóban kitiltja a kémbankot és felmondja a Paks2 szerződést!" (Szabó Tímea a Nemzetközi Befektetési Bankot nevezi „kémbanknak")

Párttársa, Tordai Bence egyenesen hazaárulónak nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért megkötötte a Paks 2 beruházásra vonatkozó szerződést.

Az LMP politikusai is bőszen támadták az atomerőmű projektet, a párt petíciót is indított a paksi bővítés ellen. „Ne engedjük, hogy Orbán Viktor a paksi bővítéssel évtizedekre orosz függőségbe kényszerítse az országot! Kérjük, írja alá az LMP petícióját, hogy Magyarország mondja fel a paksi bővítésről szóló szerződést!" - olvasható a március 7-i Facebook bejegyzésükben. Keresztes László Lóránt frakcióvezető a közösségi oldalán február végén azt írta: „Miniszterelnök úr! Most cselekedni kellene, pl. azonnal felmondani az orosz Paks2 beruházás szerződéseit!" Kanász-Nagy Máté pedig így fogalmazott: Paks 2 orosz pénzből nem valósulhat meg.

Donáth Anna a Momentum elnöke és Cseh Katalin EP-képviselő is követelte, hogy állítsák le a Paks 2 beruházást, valamint tiltsák ki az Európai Unió területéről a „kémbankot".

Szél Bernadett független képviselő szerint „a Paks-2 nemzetbiztonsági kockázat és egy pénznyelő, nem is halad a projekt, a fideszes szavazók sem szeretik."

Ujhelyi István az MSZP EP-képviselője szerint felül kell vizsgálni a Paks-2 beruházást. „Ha igazán elkötelezett a béke kikényszerítése és az orosz agresszió megfékezése mellett (bár utóbbit, ilyen élesen még egyszer sem mondta ki), akkor például haladéktalanul felülvizsgálja a Paks2-projektet és azonnali hatállyal felfüggeszti a Budapestre hozott orosz (kém)bank diplomáciai mentességét" – üzent a kormányfőnek Ujhelyi egy február végi bejegyzésében.

A baloldal elzárná az orosz gázcsapokat

A Paks 2 mellett az orosz gázszállítást is leállíttatnák a baloldali politikusok. Holoda Attila, Márki-Zay Péter energiapolitikai felelőse egy vidéki fórumon azt fejtegette, hogy nem kell aggódni a gázellátás miatt. „Nem kell aggódni attól, hogy megfagyunk. Először is, most is van gázáramlás. Hülyék lennének az oroszok elzárni, hiszen pénzük van belőle. A tárolókba, és itt ugye Szoboszló határában van az első akkoriban legnagyobb tároló (...) ezekben a tárolókban van még annyi készlet, beleértve a stratégiai földgáztárolót, hogy ha véletlenül elzárnák az oroszok, még akkor is elég lenne legalább 35-40 napra. Aztán meglátjuk, hogy ők bírják-e 35-40 napig pénz nélkül."

EZ A FAJTA FELELŐTLENSÉG JELLEMZŐ A FŐNÖKÉRE, MÁRKI-ZAY PÉTERRE IS,

aki még ősszel beszélt többször arról, hogy ostobaság a rezsicsökkentés, vagy a benzinár-stop, mert a világpiaci árakat nem lehet és nem is kell megállítani a határokon.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd parlamenti képviselője konkrétan azt sürgette, hogy zárják el az orosz gázcsapokat. „Hát ugye Oroszország egy energia-nagyhatalom. Abból van pénze, háborúzni, úgy tűnik, hogy drágán adja el az energiát. Ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni" – fogalmazott március elsején az ATV-ben.