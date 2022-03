Magyar mentőalakulat segítene Ukrajnában: golyóálló mellényt és sugárvédelmi ruhát is csomagolnak

A DEKOM közel 20 éves megalakulása óta már számos katasztrófahelyzetben helyt állt a világ különböző pontjain, 2005-ben Szumátrán a szőkőár, 2012-ben Haitin a földrengés, 2020 augusztusában pedig Bejrútban a polgárháború sérültjeinek nyújtottak életmentő segítséget. Ilyen speciális orvosi alakulattal Európában csak Spanyolország, Olaszország, a tengerentúlon az USA, Ázsiában pedig csak Dél-Korea rendelkezik.

– Az eddig tapasztalataink alapján, valamint az Ukrajnában dolgozó orvosok értesítése nyomán töltöttük fel raktárainkat a szükséges gyógyszerekkel, orvosi eszközökkel.

Több millió forintnyi, nagyjából három tonnás egészségügyi készlet gyűlt össze, ami két kórház 2-3 hétre való működéséhez lenne elég

– részletezte a Borsnak Késmárky András, a DEKOM elnöke.

Dr. Késmárky András, az orvoscsoport vezetője a speciális mentőterepjárójukkal Fotó: DEKOM Facebook

Az összetett szakérői gárdán kívül, különleges, mobil és kompakt eszközökkel, speciális járművel kell rendelkeznie egy ilyen mentőcsapatnak, a háborúk és természeti katasztrófák sújtotta területeken való munkához.

– Az ilyen egészségügyi munkához ráadásul nemzetközi engedélyek is szükségesek, aminek mi szintén birtokában vagyunk. Az eszköz és a technikai háttéren kívül a 10-15 fős személyzetünk, sebészekből, gyerek- és mentőorvosokból, logisztikusunkból, biztonságtechnikai szakértőnkből, műszaki szakemberből álló egységünk

bármelyik pillanatban készen áll elindulni Ukrajnába, ha a magyar kormány úgy dönt

– ismertette a mentőalakulat vezetője.

– Értesüléseink alapján többek között nagy mennyiségű fertőtlenítőszerrel, sebészeti- és gyermekgyógyászati ellátáshoz szükséges eszközökkel, kötszerekkel, életmentő és alapellátáshoz szükséges gyógyszerekkel indulunk útnak. Nagyjából hétvégére állt össze, hogy mit viszünk magunkkal – részletezte Késmárky doktor.

Ukrajnában a helyzet egyre rosszabb, az emberek már az alapvető gyógyszereikhez nem férnek hozzá.

Ahogy a legtöbb országban a gyógyszerellátmány többsége külföldről érkezik, a határok, a kikötők, a légtér lezárásával az utánpótlás megszűnt. Saját gyógyszergyárukból kevés van, többségében a fővárosban, ahol harcok dúlnak, a termelés akadozik, munkásaik nagy részét besorozták. A gyógyszerhiány hamarabb végezhet velük, mint a háború, végzetes lehet, ha például egy súlyos szív- és érrendszeri beteg nem jut hozzá szívgyógyszeréhez, vérnyomáscsökkentőhöz, vagy a cukorbeteg az inzulinhoz. Ellátmányunkban erre is felkészültünk – fogalmazott a DEKOM vezetője.

Éles gyakorlattal készül a csapat a különleges mentési helyzetre Fotó: DEKOM Facebook

– Ha mennünk kell, először a helyi kórházakkal, egészségügyi ellátókkal vesszük fel a kapcsolatot. Ugyan képesek vagyunk a terepjáró mentőautókban akár altatásos, életmentő, sebészeti beavatkozást is végrehajtani, lélegeztetőgépünk, ultrahangunk, kompakt monitoraink, kórházi sátrunk is van, de a feladatunk a sürgősségi ellátás, ami után a legközelebbi kórházba szállítjuk a beteget, ahol folytatják a kezelését. Mivel speciális, katasztrófa sújtotta, vagy háborús terepen dolgozunk, a szállító járművünk is ilyen helyzetre lett kialakítva.

Személyzetünk számára pedig lövedékálló mellény, sisak, járvány- és sugárvédelmi felszerelést is viszünk magunkkal

– zárta a különleges orvosalakulat vezetője.