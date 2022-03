Legendás versenyen szerzett két érmet a magyar szuperló

ST. MORITZ, 13FEB22 - Mordred mit Reiterin Sybille Vogt (Mitte) gewinnt vor Arktisz mit Reiter Jaroslav Linek (l) das Flachrennen ‘GP Longines’ am zweiten Renntag von White Turf St. Moritz am 13. Februar 2022 auf dem gefrorenen St. Moritzersee..<br><br>Impression of the flat race ‘GP Longines’ at the White Turf St. Moritz taking place on the frozen lake of St. Moritz, Switzerland, February 13, 2022. <br><br>Bild swiss-image.ch/Andy Mettler