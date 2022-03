Kiderült, miért van üzemanyag hiány egyes benzinkutakon

Több külső körülmény összejátszása kellett a tegnapi-mai helyzet kialakulásához, azaz hogy várakozni kell a benzinkutakon a tankolásra, és olyan kutak is akadnak, ahol kifogyott az üzemanyag. Először is ott a 480 Ft-ban maximalizált üzemanyagár, ami az ukrán háborús helyzet miatt elszálló olaj-jegyzésár és az ezt követő külföldi üzemanyagárak miatt azt eredményezi, hogy egyre inkább megéri hazánkban tankolni, ezért a határok közelében és a tranzitútvonalakon megnövekedett a forgalom. Ehhez hozzájön még, hogy a közösségi közlekedési társaságok általában saját kutakat használnak, ahol nagykereskedőtől veszik az üzemanyagot – rájuk nem vonatkozik a hatósági árkorlát, úgyhogy a buszokat is kiviszik az utcai töltőállomásokra tankolni, ami szintén a forgalmat növeli. Aztán ott van a fogyasztói magatartás, az ellátási hiányra válaszul rögtön készletezni próbálnak az emberek, lásd nem is olyan rég az Adblue-adalék helyzetet, amit szintén sikerült pár nap alatt megoldani. Most épp a benzin és a gázolaj van soron - írja az autó-motor.

Több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy megnövekedett az üzemanyag-forgalom.

Normál körülmények között ilyen csak helyileg lép fel, amit tud kezelni a logisztika, de ha mindenhova több benzint kell szállítani, arra már nincs elég kapacitás – és a piacgazdaság törvényei szerint anyagilag sem éri meg ilyen, évtizedeként talán egyszer megjelenő csúcsra méretezni ellátási hálózatot, aminek a költségét bele kell építeni az üzemanyagárba.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy a Mol a jelenlegi helyzetben is képes ellátni az országot üzemanyaggal. Viszont szükséges kiemelni, hogy a töltőállomások leterheltségét a korábbihoz közeli szintre kell visszaállítanunk. Ez a legfontosabb lépés, mivel jelentősen megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt: egyrészt a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom, másrészt a megnövekedett benzinturizmus miatt. A környező országokban ugyanis 100-150 forinttal magasabb az üzemanyag literenkénti ára, nyilván minden fuvarozó, átutazó, aki teheti, Magyarországon tankol” – idézte az MTI-ben kiadott közlemény Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját.

A Shell a tranzitútvonalak melletti töltőállomásain már február 22-én bevezette az egyszeri tankolás 50 000 Ft-os limitjét, ami nagyjából 100 liter üzemanyag vásárlását tette lehetővé egy alkalommal – szintén a megnövekedett felhasználást (kamionok, autóbuszok) akarták ezzel az intézkedéssel kordában tartani. Most az alapvetően személyautókat kiszolgáló töltőállomásokon (kisnyomású kútoszlopok) vezettek be 25 000 Ft-os alkalmi limitet, azaz egyszerre csak 52 liter benzint vagy gázolajat lehet vételezni – azt nem korlátozzák, hogy egy nap hányszor lehet tankolni. Azért vezette be ezt az intézkedést a Shell, hogy ne alakuljon ki üzemanyaghiány a töltőállomásain.

Ez nem vigasz azoknak, akiknek épp kifogyóban az üzemanyagja és nem tudnak tankolni, de ilyenkor van szükség az előrelátásra és arra, hogy mondjuk már negyed tanknál keressünk töltőállomást.