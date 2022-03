Ha elfogadnánk az ukrán elnök követeléseit, nálunk is négyszeresére nőne a gáz ára

Az ukrán elnök videótelefonon jelentkezett be a brüsszeli EU-csúcson. Volodimir Zelenszkij két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az első, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése pedig az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába.

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel”

A kőolaj- és a gázcsap elzárása egyet jelentene azzal, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát.

A magyar háztartások 85 százalékát gázzal fűtik, és a magyar kőolajimport 64 százaléka is Oroszországból érkezik. A kőolaj-finomítókat csak három-négy év előkészítés után lehet átállítani máshonnan beszerzett kőolaj feldolgozására, a jelenleg felhasznált orosz földgázmennyiség pedig fizikailag sem szerezhető be másik forrásból.

Veszélyesek a baloldal orosz gáz leállítására vonatkozó követelései

A gazdasági válság, a termelésleállás és a lakossági fűtéskorlátozás csak néhány olyan következmény, amelyre akkor kellene számítanunk, ha teljesülne a baloldalnak az orosz földgázbehozatal leállítására vonatkozó követelése.

A baloldali politikusok már a háború kirobbanása óta, szorgalmazzák, hogy zárják el a gázcsapot, de Zelenszkij által kért szankciók is magas rezsi költségekhez vezetnének, akár csak Hollandiában. A Momentum volt elnöke már az ukrajnai háború elején felvetette az üzleti kapcsolatok teljes befagyasztását Oroszországgal. Fekete-Győr András minden üzleti kapcsolatot meg akar szakítani Oroszországgal, bármekkora kárt is okoz ez a magyaroknak. Az ellenzéki lista 49. helyén szereplő Kocsis-Cake Olivio szerint is el kéne zárni az orosz gázt, ami valóban világpiaci gázárhoz vezetne.

A momentumos Cseh Katalin szerint is Magyarországnak is annyit kell fizetnie az orosz gázért, mint másoknak, akkor is, ha az drágább.

Ma Magyarországon a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyarokat ez idáig enyhébben érintette az árak háború okozta drasztikus emelkedése, köszönhetően a kormány intézkedéseinek sikerült az emelkedésnek gátat szabni, és a hosszú távú orosz gázszerződéseknek is köszönhetően a gáz ára sem kúszott fel.

Hollandiában már a négyszeresét fizetik a gázszámlának, szinte már a gázért dolgoznak

Közel egy hónappal ezelőtt tört ki az orosz-ukrán háború. Ennek gazdasági hatását már szerte a világban érzik. A Hollandiában élő Valkó Eszterék gázszámlája a négyszeresére növekedett azóta, de nem csak ebben, hanem az élelmiszerekben, azon belül a vaj árában is érzik a gazdasági szankciók hatását, ugyanis 25 százalékkal fizetnek többet, mint korábban.

Eszter családjával egy száz négyzetméteres lakásban él, és arra is felkészültek, hogy jóval magasabb lesz a jövőben a rezsijük, ami már a gázszámlám azonnal jelentkezett.

Tavaly télen 150, most pedig 650 eurót fizetünk, óriási különbség. Tulajdonképpen elmondható, hogy a gázért dolgozunk.