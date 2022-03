Alicia, az ukrán édesanya: Nagyon hálásak vagyunk a magyaroknak!

Bár a háború Ukrajna és Oroszország között már egy hete tart, sokan még csak most tudják elhagyni az országot. Bőröndökkel, szatyrokkal, gyerekkel, sőt, sokan kutyával, macskával érkeznek meg elgyötörten Záhonyra. Itt azonban a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai mindent igyekeznek megtenni annak érdekében, hogy ne csupán biztonságban, de a lehető legjobb ellátásban is részesüljenek, mielőtt az ingyenes, csak számukra kijelölt vonat tovább szállítaná őket Budapestre.

Alicia és gyermekei megkönnyebbültek

- Nagyon elfáradtunk, és hát igen, féltünk, mikor útnak indultunk – mondta el a Borsnak Alicia, aki barátnőjével és gyermekeivel kelt útra a borzalmak elől.

Nagyon hálásak vagyunk a magyaroknak, nagyon sokat segítenek nekünk!

- szögezte le az asszony, aki a fáradtságtól ugyan kissé szűkszavú volt, de annyit még elárult: Budapesten már várják őket.

Fotó: Dombóvári Tamás

Virág Sándor úgy érzi, nem az ő háborúja

Virág Sándor Budapesten dolgozik immár három hónapja, de a háború hírére hazament a családjáért, hogy átmenekítse őket.

- Félünk, mindannyian, de főleg a gyerekeket féltem. Négy gyermekünk van. Ott kellett hagynunk mindent, lakást, autót. A behívótól is tartok, nem azért, mert gyáva vagyok, de

a négy gyereket nem fogom magára hagyni, háborúzni nem fogok, az biztos, hiszen én tartom el őket.

Egyébként is, miért én háborúznék? Ez Ukrajna problémája. Viszont ha vége lesz, akkor mindenképp hazamegyünk, ez a terv. A gyerekek óvodások és iskolások, a legkisebb pedig még csak egy éves. Én pár hónapja egyébként már Budapesten dolgozok, ez volt a szerencsénk. A főnököm nagyon rendes, ideadta a szállóját, amíg nem jönnek vendégek. Utána is maradhatunk, csak meg kell jobban húzni magunkat. De hát ez most ilyen, ezt most ki kell bírni.

Fotó: Dombóvári Tamás

Natalia beszélni sem szeret a kinti helyzetről

Natalia a lányával és unokáival Munkácsról menekül.

Natália és unokája Fotó: Bors

- Nem könnyű most nekünk, nagyon nem könnyű. A lányommal és az unokámmal jöttünk el Munkácsról, fontos, hogy a kicsi biztonságban legyen. Hárman vagyunk csak, a vejem és a férjem ott maradtak, ha be kell vonulni katonának, akkor mennek.

Borzalmas a helyzet odakint. Nagyon beszélni sem szeretnék róla, nem megy

– mesélte a megtört asszony, de azt is hozzátette: most már megnyugodtak, jó helyen vannak és biztonságban.