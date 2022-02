Még a semleges Svájc is felemelte a hangját, olyan döntéseket hoztak, amire rég volt példa

Noha az Egyesült Államok és Európa országainak java már korábban igen komoly szankciókat fogalmazott meg az Ukrajnát megtámadó Oroszországgal szemben, a függetlenségére és pártatlanságára híresen vigyázó Svájc ez idáig hallgatott – most azonban olyan döntést hoztak, amire rég volt példa, és egyértelműen állást foglaltak. Ennek folyományaként az ország is átveszi az EU által bevezetett szankciókat. Öt orosz oligarchát már kitiltottak az országból, most pedig 366 személy, többek közt Vlagyimir Putyin elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter svájci pénzintézetekben tartott vagyonát fagyasztják be azonnali hatállyal. Ez dollármilliárdokat jelenthet – írja a BBC.

Mindemellett az ország lezárta a légterét az orosz gépek előtt, valamint ők maguk sem indítanak járatokat Oroszországba.