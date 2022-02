Még a helyszínelők is rosszul lettek: kibelezte gyilkosa Évát

Emberölés híre rázta meg Körtvélyest 1993. június 25-én: a 29 éves M. J.-né N. Éva felkavaró látványt nyújtó holttestét saját férje fedezte fel. A rendőrök egybehangzó véleménye szerint a fiatal nőt szinte minden képzeletet felülmúló kegyetlenséggel gyilkolták meg, méghozzá három-négy nappal a bűncselekmény felfedezése előtt.

Hiányzó belső szervek

A helyszínre érkező zsarukat olyan rettenetes bűz fogadta a Nagyszántó utcai lakásba lépve, hogy a városi legenda szerint orrukat befogva végezték a munkájukat. A nő holtteste a földszinti lakás fürdőszobájában, a kádban feküdt. Körülötte mindent vér borított, az áldozat testén pedig alig volt olyan hely, amit ne leptek volna el sérülések. A hasát felmetszették, számos belső szerve hiányzott, mellette pedig több éles eszköz is hevert: kések, egy bárd, sőt kalapács is – a fejére pedig vödröt húzott az elkövető.

Gyanúban az ex

A nyomozás nagy erőkkel indult meg, a gyanú pedig a fiatalasszony volt férjére, a 30 éves B. Sándorra terelődött. A férfit július 2-án, vagyis a holttest felfedezése után nyolc nappal le is tartóztatták. Amikor lecsaptak rá, Sándor éppen egy hölgyismerősének budapesti lakásán aludt. Bár nem volt sziklaszilárd alibije, tagadta a gyilkosságot, rövidesen pedig bizonyítékok hiányában szabadon is engedték.

Meglett az igazi

A bűncselekmény valódi elkövetőjét, a 32 esztendős komlói G. A.-t alig két héttel később, július 23-án fogták el a Bács-Kiskun megyei Kecelen. Mint az hamarosan kiderült, már 1981-ben is megölt egy embert. Az akkori elmeorvosi vizsgálat alapján a férfit értelmi fogyatékosnak nyilvánították, szellemi szintje ugyanis nem haladta meg egy 7-8 éves gyermekéét. Első fokon 8, másodfokon 5 év szabadságvesztésre ítélték szörnyű tettéért – de az ügyész további elmevizsgálatot is elrendelt. A helyszínen rögzített ujjlenyomatok megegyeztek az övével, ráadásul még vallomást is tett, a gyanú megalapozottsága tehát többé nem volt kérdéses. Indoklása szerint azért lett ideges, mert kölcsönadott pénzét képtelen volt behajtani későbbi áldozatán.

Beismerő vallomás

A gyilkos szerint a nő 2000 forintot kért tőle, majd együtt kezdtek inni, rövidesen pedig az áldozat lakásán találták magukat. Ott folytatták az italozást, sőt szipuztak is, majd az asszony meztelenre vetkőzött, és pucéran kezdett tenni-venni a lakásban, ám a férfit jobban érdekelte a kölcsönadott összeg visszaszerzése. Azonban nem kapta vissza a pénzt, ezért felpaprikázott hangulatban kést döfött áldozatába. A sérült nő a fürdőszobába indult, hogy elállítsa a vérzést, dühös támadója viszont nyomába szegődött. Az bűncselekmény pontos részletei máig homályosak, a végkimenetele azonban nagyon is világos.