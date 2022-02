Márki-Zay Péter háborús konfliktusba sodorná Magyarországot

Az Origo azon kérdésére, miszerint mi a véleménye arról, hogy a baloldal katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója elmondta, hogy abból látszódik, hogy Márki-Zay Péter mennyire nem ért a politikához, hogy rögtön kijelentette, hogy Magyarország is küldjön katonákat Ukrajnába, holott még a NATO sem akar katonákat küldeni oda, miután Ukrajna nem a NATO tagja.

Más országok, így még az Egyesült Államok sem küld katonákat Ukrajnába.

Márki-Zay Péter nem alkalmas az ország vezetésére

Az igazgató leszögezte, hogy:

"Márki-Zay elragadtatta magát, és a probléma ebben az, hogy ez már a sokadik ilyen eset. Ha egy ilyen ember lenne Magyarország miniszterelnöke, akkor nemcsak világpiaci rezsiárak lennének Magyarországon, és szűnne meg a minimálbér, vagy lenne fizetős az egészségügy, hanem könnyen belekeveredhetnénk egy háborús konfliktusba az ő hozzá nem értése miatt. Ha megnézzük, hogy miket mond miniszterelnök–jelöltként, az nem az ő magánvéleménye. Ha ő lenne az ország vezetője, akkor Magyarország egy nagyon súlyos konfliktusba keveredne, mert a lengyelek, az amerikaiak és más országok sem küldenek katonákat Ukrajnába. Itt látszódik, hogy amiket mond, az beleillik abba a sorba, amit eddig is láttunk tőle."

EZ MÁR A SOKADIK OLYAN ESET, AMIKOR MÁRKI-ZAY MOND VALAMIT, AMIT NEM GONDOL VÉGIG.

Márki-Zay nem gondolkodik racionálisan, nem államférfiként és politikusként viselkedik. Feltehetjük a kérdést, hogy milyen vezető az, aki az érzelmeire hallgat, elragadtatja magát, nem gondolja végig, amit mond? Nem gondolkozik, mielőtt megszólal, majd utána próbálja menteni, ami még menthető, de tudjuk, hogy az már nem jó. Ez azért veszélyes, mert ha valaki miniszterelnökként mondaná azt, hogy katonákat küldene Ukrajnába, amit még a NATO sem küld, akkor az bizony eszkalálná a konfliktust. Márki-Zay amikor összevissza beszél, legfeljebb letagadja, amit mond – láttunk már ilyet –, de ezt egy vezető nem teheti meg – fejtette ki az igazgató.

A baloldali sajtó elhallgatja az ostoba kijelentéseit

Kiszelly Zoltán az interjúban arról is szólt, hogy jól látszódik, hogy a baloldal szégyenkezik Márki-Zay miatt, nem győznek elnézni és csendben maradni, elhallgatni a balliberális médiumokban a kijelentéseit. A baloldali médiában nem igazán olvasunk arról, hogy például Márki-Zay szerint a magyaroknak kevesebb gázt és vizet kellene használnia, vagy fizetőssé akarja tenni az egészségügyet. Az elhallgatás azért ad okot aggodalomra, mert ettől függetlenül ezek a kijelentések elhangzottak.

Kiszelly Zoltán a háborús konfliktus kapcsán azt is kifejtette az Origo kérdésére, hogy most már egy szomszédos országban van nyílt konfliktus, tehát háborús konfliktus, amely így Magyarországnak nem jó. Egyébként azzal, hogy Magyarország a NATO tagja, egy nagyobb védelmet élvez, tehát nemcsak a földrajzi távolság véd minket, hanem a NATO is.

A várható menekülthullám kapcsán Kiszelly Zoltán azt mondta, hogy 150-200 ezer magyar ember él ott, tehát ez sem mindegy, és elindulhat egy menekülthullám Lengyelország, illetve Magyarország felé. Már most is nagyon sok ukrán dolgozik Magyarországon, tehát ők nem olyan klasszikus értelemben vett menekültek lennének, hanem olyanok, mint a szírek Törökországban, vagyis vendégmunkásokról lehetne inkább beszélni.

Márki-Zaynak nem számít a magyar katonák élete

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Márki-Zay Péter magyar katonákat akar harcolni küldeni Ukrajnába. Ez azért is megdöbbentő, mert katonákat még az Egyesült Államok se küldene Ukrajnába, de fegyvereket is csak nagyon kevesen.

MÁRKI-ZAY PÉTER TELJESEN ALKALMATLAN LENNE BÁRMILYEN VEZETŐ POLITIKAI SZEREPRE, ÁLLÍTÁSAIVAL NEMCSAK SÉRTEGETI A MAGYAROKAT, HANEM KIFEJTI AZT IS, HOGYAN PRÓBÁLNÁ KISZOLGÁLTATNI A MAGYAROKAT AZ ÁLTALA VÉLT ÉRDEKEKNEK.

Márki-Zay láthatóan nem érti, mit jelentene magyar katonákat küldeni Ukrajnába.

MILYEN CÉLBÓL AKARJA A KATONÁKAT UKRAJNÁBA KÜLDENI? AZÉRT, HOGY OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN HARCOLJANAK A MAGYAR KATONÁK? HÁBORÚBA AKARJA SODORNI MAGYARORSZÁGOT OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN? VAJON MIT SZÓLNÁNAK A MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK AHHOZ, HOGY MÁRKI-ZAY PÉTER A FIAIKAT ÉS LÁNYAIKAT, UNOKÁIKAT, ÉDESAPÁKAT ÉS ÉDESANYÁKAT AKAR HARCOLNI ÉS AKÁR MEGHALNI KÜLDENI EGY HÁBORÚBA?

Miközben Márki-Zay felelőtlen nyilatkozatokat ad, addig a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az orosz-ukrán konfliktusban érintett szereplőket a folyamatos párbeszédre sarkallja.